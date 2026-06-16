¿Quién ganará el Mundial 2026? Monreal elige a sus ‘gallos’ para levantar la Copa del Mundo

¿Quién ganará el Mundial 2026? Ricardo Monreal apuesta por cuatro potencias. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó que cubrió el costo de los derechos para disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 en el recinto legislativo.

Aunque las actividades legislativas están en pausa, Monreal continúa con sus labores en la Cámara de Diputados y explicó que, para seguir los encuentros desde sus oficinas, el grupo parlamentario realizó el pago correspondiente.

El diputado federal compartió que intenta ver al menos un partido del Mundial al día e incluso ya tiene a sus selecciones favoritas para conquistar el torneo.

¿Cuáles son los favoritos de Monreal para ganar el Mundial 2026?

Ricardo Monreal considera que cuatro selecciones tienen posibilidades de conquistar la Copa del Mundo.

Sus favoritos son Portugal, Francia, Alemania y Brasil, equipos que, a su juicio, cuentan con el nivel futbolístico necesario para levantar el trofeo.

Sin embargo, reconoció que no hay resultados definidos y adelantó que seguirá los próximos encuentros desde la Cámara de Diputados hasta el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

¿Ricardo Monreal acertó con el favorito a ganar el Mundial, según Joachim Klement?

El modelo predictivo de Joachim Klement, quien acertó en las últimas tres Copas del Mundo, descartó a Portugal, selección encabezada por Cristiano Ronaldo, como la próxima campeona.

Lejos de los pronósticos tradicionales, el análisis estadístico proyecta una final inédita y señala a Países Bajos como el ganador del Mundial 2026.

De cumplirse esta predicción, la histórica ‘Naranja Mecánica’ conquistaría su primera Copa del Mundo tras perder las finales de Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010.

Mundial 2026, en medio de reformas electorales

A finales de mayo, el Congreso convocó a un periodo extraordinario de sesiones en el que aprobó diversas reformas constitucionales.

Dos de ellas fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 y para establecer que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno.

Además, se creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca impedir la llegada de perfiles cuestionables a cargos públicos.

Por último, el Congreso aprobó la reforma que permite anular elecciones por intervención extranjera. Aunque Ricardo Monreal reconoció que aún falta la legislación secundaria, por lo que no podría aplicarse en una eventual impugnación electoral en 2027, los cambios ya forman parte de la Constitución.