Aprueban que ‘Vozinha’, figura del Mundial 2026, use su apodo en Colo Colo: ¿Por qué pidió permiso?

'Vozinha' destacó en el Mundial 2026 por sus actuaciones ante España y Argentina, las selecciones que llegaron a la final del torneo. [Fotografía. Xinhua]

Ya está todo listo, solo falta que llegue y ponga su firma. La Liga de Chile aprobó que el arquero revelación del Mundial 2026, el caboverdiano Josimar José Évora Dias, utilice el nombre de ‘Vozinha’ en la camiseta de Colo-Colo.

La decisión se tomó mediante una votación extraordinaria del Consejo de Presidentes del fútbol chileno, después de que Colo-Colo solicitó modificar la normativa para permitir que su nuevo refuerzo conserve la identidad con la que alcanzó fama internacional durante la Copa del Mundo.

Aunque el cambio ya recibió luz verde, el guardameta todavía no se incorpora al conjunto chileno por retrasos relacionados con su documentación y asuntos personales, por lo que su debut con el histórico club, donde milita Arturo Vidal, tendrá que esperar.

¿Por qué la Liga de Chile permitió que Vozinha use su apodo?

Hasta antes de esta resolución, las bases del campeonato chileno impedían que los futbolistas utilizaran apodos en la espalda de sus camisetas. La normativa únicamente permitía nombres y apellidos, además de contemplar sanciones para quienes incumplieran la regla.

En caso de utilizar un sobrenombre, el jugador podía recibir una tarjeta amarilla administrativa, mientras que el club era acreedor a multas de hasta 870 dólares por cada infracción.

Ante este escenario, Colo-Colo presentó una solicitud formal para modificar el reglamento. La petición fue analizada por el Consejo de Presidentes de la ANFP, que aprobó por unanimidad una excepción para que el arquero pueda portar el nombre ‘Vozinha’ cuando vista la camiseta del ‘Cacique’.

Vozinha Vozinha actualmente cuenta con más de 30 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. (Foto: EFE).

¿Por qué era tan importante conservar el nombre de Vozinha?

El representante del portero de 40 años, Bernardo Vasconcelos, explicó que mantener el apodo era una prioridad porque el guardameta formó su carrera bajo ese nombre, en homenaje a su abuela, y que, tras el Mundial 2026, adquirió un valor internacional.

“Es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para él mantenerlo en la camiseta”, declaró Vasconcelos.

El propio Colo-Colo también consideró que conservar esa identidad beneficia al club desde el punto de vista deportivo y comercial, ya que el nombre quedó asociado a una de las grandes historias de la Copa del Mundo.

El arquero de Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 gracias a sus actuaciones bajo los tres postes. Durante el torneo mantuvo su portería imbatida frente a España, selección que se consagró como campeona del mundo.

Posteriormente, protagonizó una destacada actuación contra Argentina en los dieciseisavos de final, donde la escuadra albiceleste terminó imponiéndose por 3-2 en tiempo extra.

Su desempeño lo llevó a integrar el Once Ideal del Mundial elaborado por la FIFA mediante la votación de los aficionados. Además, el guardameta ganó cerca de 30 millones de seguidores en Instagram tras su participación, un fenómeno que incrementó todavía más el reconocimiento del nombre ‘Vozinha’.

¿Por qué Vozinha todavía no llega a Colo-Colo?

El pasado 24 de julio, Colo-Colo anunció que llegó a un acuerdo para contratar al arquero por seis meses, con opción de renovar un año más. Sin embargo, Vozinha aún no viaja a la ciudad de Santiago para incorporarse al plantel.

Su llegada sufrió varios retrasos debido a problemas con el visado y otros asuntos personales de última hora, situación que aplazó en más de una ocasión su presentación oficial con el multicampeón del fútbol chileno.

Incluso, el guardameta no pudo arribar en las fechas que había manejado inicialmente la directiva de Colo-Colo, que contemplaban su llegada entre el 28 y el 31 de julio, lo que generó incertidumbre en torno a su incorporación.

Desde el entorno del jugador señalan que los trámites migratorios resultaron más complejos de lo previsto, ya que parte de la documentación debe gestionarse fuera de Cabo Verde, lo que retrasó el proceso. A esto se suman temas personales que el arquero busca resolver antes de viajar a Chile.

Pese a los contratiempos, en Colo-Colo mantienen la confianza en que el fichaje se concretará en los próximos días y descartan que la operación se caiga, incluso después de que surgieran especulaciones sobre un posible interés del RS Berkane de Marruecos en hacerse con el arquero.

“Lo vi contento, lo vi feliz. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él”, afirmó Fernando Ortiz, actual entrenador de Colo-Colo y extécnico de Rayados de Monterrey.

Con información de EFE.