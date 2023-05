Fernando Ortiz y otros directores técnicos que renunciaron al América

El América busca técnico. La derrota 3-1 como local ante Chivas en semifinales del torneo Clausura 2023 de la Liga MX precipitó la renuncia de Fernando Ortiz.

El entrenador argentino anunció su salida del club al final del encuentro en el Estadio Azteca, y luego de tres torneos en los que alcanzó cuartos de final y naufragó en semifinales ante Toluca y ahora el Guadalajara.

“Es muy corto a lo que vengo, sólo tengo que decir que por mí y por mi cuerpo técnico, hoy cierro un ciclo con la institución. Es todo, muchas gracias”, comunicó Ortiz en conferencia de prensa. “Felicito a Chivas. Hay que reconocer que jugaron mejor y los felicito por el pase a la final del torneo”.

Liguillas, el ‘coco’ de ‘Tano’ Ortíz con el América

Fernando Ortiz era el entrenador del equipo Sub-20 del América cuando tomó el mando tras la salida de su compatriota Santiago Solari, quien dejó al equipo en el penúltimo puesto en el Clausura 2022.

El ‘Tano’ Ortiz revirtió esa mala situación y logró clasificar al equipo a liguilla directa, pero Pachuca les puso el freno en los cuartos de final. Fueron superados por Toluca en las semifinales del pasado torneo tras haber alcanzado el liderato general. Se ubicaron segundos durante la etapa regular del actual Clausura 2023 y otra vez cayeron ante Chivas,

El técnico argentino se fue del América con números positivos en 55 partidos dirigidos: 33 triunfos, 14 empates y solo 10 derrotas, pero tres de esas fueron las que le costaron la eliminación en las liguillas.

Entrenadores que renunciaron al América

Fernando Ortiz no cumplió el objetivo de hacer campeón al América, pero al menos mostró dignidad al presentar su renuncia y no ser despedido como varios de sus antecesores.

El último entrenador del América que había renunciado públicamente era el argentino Ricardo Antonio La Volpe en 2017, quien no logró meter al equipo en la liguilla del torneo Clausura por primera vez en 10 torneos.

Miguel Herrera salió del club, por segunda vez, en 2020 luego de involucrarse en una bronca con un auxiliar técnico de LAFC en la Concachampions. Según ‘Piojo’, él renunció por no cumplir el objetivo y no porque “sus actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución”, como informó el club.

“Pregúntenle a Santiago Baños; el día que perdí la semifinal de Concachampions, yo se lo dije a Santiago; ‘si ya las cosas no van bien, me hago a un costado, no hay ningún problema’”, aseguró Herrera. “Hay veces que si la directiva está en duda, tú tienes que tomar la iniciativa”.

Antonio ‘Turco’ Mohamed también renunció a las Águilas después de ganar la final del Apertura 2014 ante Tigres. Al argentino le molestó que el club negociara con el uruguayo Gustavo Matosas. “Yo tengo dignidad y cuando se habla de otro entrenador agarro mis cosas y me voy a mi casa”, dijo esa vez a ESPN.

Últimos técnicos del América