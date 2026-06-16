Vozinha: El portero de 40 años que hizo sufrir a España y le ganó en redes a Tim Payne

El portero Vozinha llegó a 11 millones de seguidores tras el partido ante España (Foto: EFE).

Vozinha pasó de ser un veterano sin equipo a convertirse en una de las historias más llamativas del Mundial 2026. El futbolista de Cabo Verde fue la figura del empate 0-0 frente a la selección de España, resultado que marcó el debut mundialista de la selección africana y frenó a uno de los principales candidatos al título.

La actuación del portero de 40 años no solo tuvo impacto en la cancha. Horas después del partido disputado en Atlanta, Josimar Dias multiplicó su presencia digital hasta alcanzar cerca de 11 millones de seguidores en Instagram, una cifra que incluso superó el fenómeno viral protagonizado semanas antes por el neozelandés Tim Payne, quien llegó a 5.9 millones de seguidores tras una campaña impulsada por creadores de contenido.

¿Por qué Vozinha fue el héroe de Cabo Verde contra España?

España llegó al Mundial con la etiqueta de favorita, pero chocó contra una actuación sobresaliente del guardameta caboverdiano. El equipo de Luis de la Fuente acumuló 27 remates y siete disparos a puerta, aunque ninguno logró superar a Vozinha.

El portero firmó siete atajadas y fue elegido MVP del encuentro. Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte e incluso un rehabilitado Lamine Yamal encontraron resistencia en un arquero que sostuvo el resultado durante los 90 minutos.

“Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, declaró el guardameta tras el España vs. Cabo Verde.

La influencia de Vozinha fue tan determinante que dentro de la concentración española apareció como una de las explicaciones principales del tropiezo. El portero español Unai Simón admitió que a España le faltó contundencia, aunque también reconoció el peso de las intervenciones del arquero rival en una noche que alteró el panorama del Grupo H.

Vozinha le dio la victoria a su equipo. EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

¿Cómo Vozinha se convirtió en fenómeno viral y superó a Tim Payne?

La actuación ante España tuvo una repercusión inmediata fuera del campo. Antes del debut mundialista, Vozinha contaba con una comunidad reducida en comparación con las grandes figuras del torneo. Sin embargo, el impacto de sus atajadas provocó una explosión de seguidores en cuestión de horas.

El impulso llegó en gran medida desde Brasil. Durante la transmisión de CazéTV, el popular streamer Casimiro Miguel pidió a su audiencia que siguiera al portero caboverdiano como reconocimiento por su actuación frente a España.

“Hoy no vamos a pedir suscriptores, vamos a pedir seguidores. Para Vozinha. Está frenando a España. Está sorprendiendo al mundo”, dijo Casimiro durante la transmisión.

La respuesta fue inmediata. El crecimiento continuó durante toda la jornada hasta convertir al arquero en uno de los nombres más comentados del Mundial. El fenómeno incluso superó el caso reciente de Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda que alcanzó 5.9 millones de seguidores después de una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini.

Cuando conoció las cifras de su crecimiento digital, Vozinha reaccionó con sorpresa. “Una locura, es una locura”, expresó al canal brasileño CazéTV.

Vozinha fue una auténtica muralla ante España. (AP Foto/Jacob Kupferman) (Jacob Kupferman/AP Photo/Jacob Kupferman)

¿Quién es Vozinha, el portero de Cabo Verde que brilló en su debut del Mundial 2026?

Detrás de la actuación frente a España aparece una trayectoria poco convencional. Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo y llegó al Mundial con 40 años recién cumplidos.

Su carrera profesional comenzó de forma tardía. Debutó en el fútbol profesional a los 25 años y posteriormente desarrolló experiencias en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia antes de consolidarse como internacional con Cabo Verde.

El arquero acumula 89 partidos con la selección nacional y disputó ante España el encuentro más importante de su carrera. Además, llegó al torneo sin contrato para la próxima temporada después de concluir su vínculo con el Chaves, club de la segunda división portuguesa.

Su apodo también tiene una historia particular. En una entrevista previa con FIFA recordó que los niños mayores se burlaban de él cuando regresaba a casa con sus abuelos después de perder partidos callejeros. De ahí surgió ’Vozinha’, una palabra derivada de “avozinha”, que en portugués significa “abuelita”.

“En Cabo Verde nadie me conocía así. Al principio no me gustaba el apodo”, recordó el guardameta sobre un sobrenombre que terminó acompañándolo durante toda su carrera.

Vozinha ondeó la bandera de Cabo Verde tras terminar el partido contra España, donde consiguieron su primer punto en el Mundial. (Xinhua/Ju Huanzong) (Ju Huanzong)

Las lágrimas de Vozinha y el problema de visa de su madre

La imagen más emotiva del empate llegó después del silbatazo final. Vozinha rompió en llanto sobre el césped de Atlanta mientras sus compañeros celebraban el primer punto de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

El arquero explicó que la emoción estuvo relacionada con el largo camino recorrido para llegar al torneo y con la ausencia de familiares importantes en las gradas.

“Trabajo toda mi vida para esto, para este momento, para este sueño”, afirmó.

Tras el partido también reveló que su madre no pudo viajar a Estados Unidos para acompañarlo debido a problemas relacionados con la documentación necesaria para realizar el viaje.

El Departamento de Estado estadounidense informó posteriormente que mantiene contacto con la familia del futbolista para facilitar los trámites migratorios. Según una fuente con conocimiento del caso citada por AP, la madre del guardameta se encuentra en proceso de obtener un pasaporte vigente para completar la documentación requerida.

Cabo Verde celebra un resultado histórico en su debut mundialista

El empate provocó celebraciones en Cabo Verde, país de cerca de medio millón de habitantes que disputa por primera vez una Copa Mundial de la FIFA.

El presidente José Maria Neves asistió al encuentro en Atlanta y después visitó el vestidor para felicitar a los jugadores. “¡Felicidades por un debut que ha sorprendido al mundo!”, escribió en redes sociales.

El seleccionador Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, destacó la actuación colectiva de su equipo y el papel del guardameta.

“Fue el mejor sobre el césped”, afirmó sobre Vozinha, antes de destacar la organización defensiva que permitió contener a una selección española que dominó la posesión durante gran parte del encuentro.

Cabo Verde enfrentará a Uruguay el próximo 21 de junio en la segunda jornada del Grupo H, mientras que España buscará su primera victoria ante Arabia Saudí.