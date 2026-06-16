‘Pensé que era spam’: Así reclutaron a ‘Pico’ Lopes para el Mundial por un mensaje de LinkedIn

Roberto Carlos 'Pico' Lopes es hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa; desarrolló toda su formación futbolística en el fútbol irlandés. [Fotografía. Europa Press]

La fase de grupos del Mundial 2026 dejó una de las primeras sorpresas del torneo: Cabo Verde debutó con un histórico empate sin goles ante España, una de las máximas favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Detrás de esa formidable actuación comenzaron a surgir las particulares historias de dos de las figuras del encuentro: Roberto ‘Pico’ Lopes y el guardameta ‘Vozinha’.

En el caso de Roberto ‘Pico’ Lopes, nacido en Irlanda pero con raíces caboverdianas por parte de su padre, su historia con la selección comenzó gracias a un mensaje que recibió en LinkedIn y que, por error, ignoró durante varios meses, sin imaginar que se trataba de una convocatoria para representar a Cabo Verde.

Por su parte, Vozinha fue la gran figura de Cabo Verde en el empate frente a España y fue galardonado con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del partido. Sin embargo, su camino hasta el Mundial estuvo marcado por años de sacrificio, trabajos fuera del fútbol y una carrera construida lejos de los reflectores, elementos que hicieron aún más especial su actuación en la máxima competencia del fútbol.

¿Cómo llegó Roberto ‘Pico’ Lopes a la selección de Cabo Verde?

La historia internacional de Roberto Lopes comenzó lejos de una cancha de fútbol. A principios de la década de 2010, mientras cursaba sus estudios universitarios en Irlanda y combinaba la formación académica con su carrera en el fútbol semiprofesional, abrió una cuenta de LinkedIn por recomendación de profesores y asesores laborales.

Como les ocurre a muchos estudiantes que utilizan la plataforma principalmente con fines académicos, completó su perfil y apenas volvió a ingresar durante varios años, concentrado en sus compromisos deportivos con el Bohemians y en sus actividades fuera del campo.

Un día recibió un mensaje del entonces entrenador de Cabo Verde, Rui Águas. El problema era que el texto estaba escrito en portugués, idioma que Lopes no dominaba en ese momento. El defensor asumió que se trataba de publicidad o de un mensaje automático de la plataforma y decidió ignorarlo.

“Un día recibí un mensaje del entrenador de Cabo Verde. Estaba en portugués, un idioma que yo no hablaba en ese momento. Pensé que era un mensaje de spam o simplemente alguien agradeciéndome la conexión, así que lo ignoré”, relató en una entrevista para el canal de YouTube de FIFPRO, semanas antes del inicio del Mundial 2026.

Durante nueve meses no volvió a pensar en aquel mensaje. No fue sino hasta que recibió una segunda comunicación, esta vez en inglés, cuando entendió que se trataba de una convocatoria real para representar al país de origen de su padre.

El propio futbolista reconoció después que copió el mensaje original en Google Translate y respondió de inmediato. Se disculpó con el entrenador y le pidió ser considerado si la oportunidad seguía vigente.

“Hice lo que debí haber hecho la primera vez: lo copié en Google Translate. Le respondí de inmediato, me disculpé y le dije que me encantaría formar parte del proyecto si la oportunidad seguía disponible”, comentó el jugador.

La respuesta llegó rápidamente. Apenas tres semanas después se encontraba en Marsella concentrado con Cabo Verde para realizar su debut internacional. Lo que parecía un mensaje de spam terminó convirtiéndose en el inicio de una aventura que años más tarde lo llevaría a disputar una Copa Africana de Naciones y un Mundial.

'Pico' Lopes 'Pico' Lopes fue una de las grandes figuras en el empate de Cabo Verde contra España. [Fotografía. Xinhua] (Wang Kaiyan)

¿Quién es Roberto ‘Pico’ Lopes, el defensor de Cabo Verde?

Roberto Carlos Lopes nació en Dublín, Irlanda, en 1992. Hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa, desarrolló toda su formación futbolística en el fútbol irlandés.

Gracias a su desempeño en categorías juveniles, fue convocado por la selección sub-19 de Irlanda, experiencia que le permitió representar al país donde nació antes de decidirse, años más tarde, por Cabo Verde a nivel absoluto.

Su carrera profesional comenzó con el Bohemians, club donde se consolidó como uno de los defensores más confiables de la liga local. Más adelante dio el salto al Shamrock Rovers, institución con la que alcanzó la etapa más exitosa de su trayectoria.

Antes de dedicarse por completo al fútbol, Lopes compaginó los entrenamientos con un empleo fuera de las canchas. Como muchos futbolistas de la liga irlandesa, tuvo que equilibrar trabajo y deporte durante varios años antes de consolidarse como profesional de tiempo completo.

Con el Shamrock Rovers conquistó múltiples campeonatos de liga, participó en torneos europeos y terminó convirtiéndose en capitán del equipo. Paralelamente, se ganó un lugar fijo en la selección de Cabo Verde, donde superó las 40 apariciones internacionales.

Su liderazgo dentro y fuera del campo lo transformó en una de las figuras más importantes de la generación que consiguió la primera clasificación mundialista en la historia del país.

¿Quién es ‘Vozinha’, el electricista que se convirtió en héroe mundialista?

Si la historia de Roberto Lopes con Cabo Verde parece improbable, la de ‘Vozinha’, el guardameta de 40 años, tampoco se queda atrás. Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, nació en Mindelo y durante años trabajó como electricista mientras intentaba abrirse camino en el fútbol profesional.

El apodo de ‘Vozinha’, que en portugués significa “abuelita”, nació durante su infancia. Criado por sus abuelos, Maria Senhorinha dos Santos y Manuel da Luz Moraes, el futuro guardameta recurría a ellos cada vez que tenía algún problema durante los partidos callejeros.

Sus amigos comenzaron a bromear con esa costumbre y terminaron llamándolo ‘Vozinha’. Lo que empezó como una ocurrencia infantil acabó convirtiéndose en el sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera, hasta llegar a la Copa del Mundo.

Vozinha El veterano portero de Cabo Verde, 'Vozinha', fue nombrado el MVP del partido ante España. [Fotografía. EFE] (Lavandeira jr)

Antes de consolidarse como futbolista profesional, también trabajó como electricista para ayudar a su familia y sostenerse económicamente. Durante esos años combinó las exigencias del oficio con los entrenamientos, una etapa que considera clave para forjar el carácter y la disciplina que más tarde le permitieron destacar en el fútbol internacional.

Su carrera lo llevó por clubes de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal. En 2024 llegó al G.D. Chaves, de la Segunda División portuguesa, donde afrontó la recta final de su trayectoria deportiva mientras seguía siendo una referencia para la selección caboverdiana.

Desde 2012 defendió la portería de Cabo Verde y participó en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones. Toda esa experiencia resultó fundamental en el camino hacia la primera clasificación mundialista de la historia del país.

Tanto ‘Vozinha’ como Roberto Lopes inscribieron su nombre en la historia de los Mundiales al liderar a una selección que desafió todos los pronósticos y consiguió un emotivo empate ante una de las grandes favoritas para ganar el Mundial 2026.