Argentina vs. Argelia EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el debut de Messi en el Mundial 2026 HOY?

El Mundial 2026 vive su quinta fecha con el debut de una de las selecciones favoritas: Argentina, vigente campeona, quien pone en marcha su participación en la fase de grupos ante Argelia con Lionel Messi como principal figura.

La Albiceleste acapara la atención de la jornada por la presencia del delantero de 38 años, quien disputa su sexta Copa del Mundo y busca encaminar a su selección hacia la defensa del título conquistado en el Mundial de Qatar 2022. El encuentro en Kansas City marca el inicio de un nuevo desafío para una generación que mantiene gran parte de la base que levantó el trofeo hace cuatro años.

Aunque Argentina parte como favorita, el técnico Lionel Scaloni evitó cualquier exceso de confianza. El entrenador reconoció la capacidad de su rival y advirtió que el estreno exigirá la mejor versión de sus jugadores: “Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, afirmó en la conferencia previa al compromiso.

Argentina vs. Argelia HOY: ¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

Argentina y Argelia abren la actividad del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que se disputa en la ciudad de Kansas City. La selección sudamericana inicia el camino en busca del bicampeonato, mientras que los africanos afrontan su regreso al torneo después de doce años de ausencia.

Fecha : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Kansas City, en Kansas City, Estados Unidos

El compromiso adquiere un significado especial para Lionel Messi, ya que se disputa exactamente veinte años después de que anotó su primer gol en una Copa del Mundo. El capitán argentino marcó aquella anotación ante Serbia y Montenegro, en Alemania 2006, apenas unos minutos después de ingresar al terreno de juego.

Mundial 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver el Argentina vs. Argelia desde México?

El debut de Argentina en la Copa del Mundo podrá seguirse en México a través de televisión abierta y plataformas de streaming. Estas son todas las opciones con la que cuentas:

Canal 5

TUDN

ViX

TV Azteca

Además de las transmisiones televisivas y digitales, el partido se proyectará en las pantallas del FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México para los aficionados que deseen vivir el ambiente mundialista de manera colectiva. En El Financiero Deportes también tendremos una cobertura completa del encuentro.

¿Cómo llega Argentina a su primer partido del Mundial 2026?

Argentina disputa su decimonovena Copa del Mundo con el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni arriba al torneo en un momento de estabilidad y después de conquistar la Copa América de 2024, además de finalizar como líder de las eliminatorias sudamericanas.

La clasificación se concretó con cuatro jornadas de anticipación gracias al empate entre Bolivia y Uruguay. Posteriormente, la Albiceleste terminó en la primera posición de la competencia con una ventaja de nueve puntos sobre Ecuador, una muestra de la regularidad que mantuvo durante todo el proceso.

A pesar de ello, el DT argentino resaltó el potencial de Argelia y señaló que cuenta con jugadores de calidad y capacidad de adaptación: “Ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles”, explicó.

Messi volverá a la cancha a 20 años de su primer gol en una Copa Mundial de la FIFA. (Foto: AP)

En el plantel también existe la convicción de que el campeón vigente será el rival a vencer. Nicolás Otamendi aseguró que todos los equipos buscarán derrotarlos por su condición de monarcas del futbol mundial: “Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición”, señaló el defensor central.

El zaguero, que disputa su cuarto Mundial, reconoció que el grupo llega en buenas condiciones y con la obligación de mantener la concentración desde el primer encuentro: “Cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego”, expresó.

¿Cómo llega Argelia al Mundial 2026?

Argelia regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde la edición de Brasil 2014. Será su quinta participación en el torneo y llega con el recuerdo de aquella campaña en la que alcanzó los octavos de final y obligó a Alemania a disputar una prórroga.

La selección africana consiguió su boleto después de vencer 3-0 a Somalia en la novena jornada de la fase preliminar de la Confederación Africana de Futbol. Durante la eliminatoria registró ocho victorias, un empate y una derrota. Mohamed Amoura encabezó el ataque con diez anotaciones, una cifra que resultó decisiva para sellar la clasificación.

El equipo de Vladimir Petkovic cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Riyad Mahrez, Rayan Aït-Nouri, Ramy Bensebaini y Amine Gouiri. El entrenador considera que su selección tiene argumentos para competir en el torneo y dejó claro que el objetivo no es limitarse a participar.

“Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes”, declaró el técnico antes del debut.

Petkovic también subrayó que su equipo debe afrontar el compromiso con disciplina y fortaleza mental: “Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva”, afirmó.

Con esa premisa, los llamados Zorros del Desierto intentarán sorprender al campeón del mundo y comenzar con un resultado positivo una aventura que marca su esperado regreso al máximo escenario del futbol internacional.