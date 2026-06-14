De robos a tiroteos: ¿Qué dificultades afrontó la selección de Inglaterra previo al Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra se hospedaba cerca de donde ocurrió un tiroteo y poco después fue víctimca de un robo. (Foto: Shutterstock)

La selección de Inglaterra todavía no juega su primer partido en la Copa del Mundo y ya se enfrentó a un duro rival: La delincuencia, luego de que se llevaron objetos como botas y balones.

Además del robo de su equipamiento en Kansas City, el equipo de ‘Los Tres Leones’ ya estaba en el complejo deportivo Swope Soccer Village, cuando ocurrió un tiroteo a aproximadamente 6 kilómetros del centro de entrenamiento.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, es uno de los referentes de la Selección de Inglaterra. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT) (YOAN VALAT/EFE)

Esto sabemos del robo a la Selección de Inglaterra en Estados Unidos

La Policía de Kansas City logró recuperar gran parte del material sustraído a los convocados de la selección de Inglaterra durante la noche del viernes 12 de junio, cuando el equipo trasladaba su equipamiento desde Florida hacia la ciudad que albergará su cuartel general durante la Copa del Mundo.

El incidente ocurrió mientras personal de la Football Association (FA) descargaba diversos artículos de una camioneta en Swope Soccer Village, complejo deportivo que funciona como centro de operaciones de Inglaterra para el Mundial 2026.

Fuentes consultadas por ESPN señalaron que entre los objetos desaparecidos se encontraban materiales de entrenamiento y otros artículos utilizados por los jugadores, aunque todavía no se había determinado el alcance total de las pérdidas.

La Asociación Inglesa de Fútbol (The Football Association) confirmó lo sucedido, aunque evitó profundizar debido a que las investigaciones policiales continúan en curso.

Detienen a dos personas presuntamente implicadas en el robo a la Selección de Inglaterra

Autoridades estadounidenses informaron sobre la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el robo al combinado inglés.

De acuerdo con TUDN, el delito está catalogado como grave y de clase D, por el cual los acusados podrían enfrentar hasta siete años de prisión. Además, se les fijó una fianza de 75 mil dólares a cada uno.

“El condado de Jackson no tolerará ninguna actividad delictiva que tenga como objetivo a los visitantes de la Copa del Mundo de la FIFA, incluídas a las selecciones internacionales que han viajado aquí para competir”, indicó la fiscal del condado de Jackson, Melesa Johnson.

“Agradecemos al Departamento de Policía de Kansas City y a nuestros abogados por su rápida actuación al presentar los cargos de inmediato”, añadió.

Bellingham consiguió recuperarse de una lesión para acudir a la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026. (Foto: EFE) (FRIEDEMANN VOGEL/EFE)

¿Qué pasó en el tiroteo cerca del campamento de Inglaterra en EU para el Mundial 2026?

Alayna González, portavoz del Departamento de Policía de Kansas City, explicó al diario The Kansas City Star que los agentes acudieron a un reporte por disparos en la avenida Troost, donde encontraron a varias personas que abandonaban el lugar y a tres mujeres heridas.

Horas después se confirmó que el número de lesionados ascendió a nueve, aunque ninguno presentó heridas que pusieran en riesgo su vida, según informó El País.

Las autoridades descartaron que se tratara de un acto terrorista. Sin embargo, el incidente generó preocupación debido a que ocurrió a unos seis kilómetros de Swope Soccer Village, complejo deportivo donde la selección inglesa ya se encontraba concentrada para su participación en el Mundial 2026.

¿Cuándo son los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra quedó ubicada en el Grupo L y hace su presentación en la Copa del Mundo frente a la selección de Croacia.

Además del conjunto croata, el equipo de ‘Los Tres Leones’ comparten sector con Ghana y Panamá. Este es el calendario de sus encuentros, en horario del centro de México: