Selección de Inglaterra sufre robo a días de su debut en el Mundial 2026: ¿Qué se sabe del caso?

Entre el material robado se encuentran los tacos de los futbolistas, así como algunos balones. (Foto: Unsplash/EFE)

Sin haber debutado en el Mundial 2026 y antes de comenzar sus entrenamientos, la Selección de Inglaterra fue víctima de un robo en Estados Unidos, país en el que se encuentra para disputar un partido ante Croacia el próximo miércoles.

El equipo comandado por el DT Thomas Tuchel eligió el Swope Soccer Village, en Kansas City, para sus entrenamientos, la misma ciudad a la que se trasladó la Selección de Argentina para preparar su participación en la Copa Mundial de la FIFA.

Antes de llegar a este lugar, los ingleses se encontraban en Florida, por lo que los ladrones aprovecharon el cambio de sede para saquear la furgoneta en la que el equipo transportaba su material, como los tacos de los jugadores y balones.

¿Qué se sabe del robo a la Selección de Inglaterra?

El robo se produjo cuando el personal de la Federación Inglesa de Futbol descargaba el material de una furgoneta en el Swope Soccer Village, un complejo deportivo de Kansas City que servirá como centro de operaciones durante el torneo.

Entre los objetos que los ladrones sustrajeron se encuentran botas pertenecientes a los futbolistas de la selección, así como balones oficiales de la Copa del Mundo y material de entrenamiento.

Un portavoz de la Policía de Kansas City, el sargento Phil DiMartino, informó que dos personas fueron puestas bajo custodia la noche del viernes. Además, aseguró que se realiza una investigación exhaustiva para dar con los responsables.

Tras el robo, Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, explicó que las autoridades locales, estatales y federales trabajan para determinar dónde se produjo exactamente el delito, en una entrevista con la cadena de televisión KSHB.

¿La Selección de Inglaterra ya recuperó su material robado?

Fuentes consultadas por el portal especializado en deportes The Athletic explicaron que parte de los artículos de la Selección de Inglaterra ya fueron recuperados, luego del robo que sufrió la noche del viernes.

“Los artículos desaparecidos, principalmente calzado, ya fueron recuperados antes de su partido inaugural del Mundial contra Croacia el miércoles”, indica el portal, una buena noticia para el equipo de Harry Kane.

Esto debido a que, además, los ingleses tienen previsto comenzar sus entrenamientos la tarde del sábado, antes del encuentro que marcará su debut en la Copa Mundial de la FIFA.

Inglaterra eligió Kansas City como base de operaciones por su ubicación estratégica, pese a que no disputará partidos de la fase de grupos en esa ciudad. Por ahora se desconoce si hay más personas involucradas en el crimen.

¿Cuándo juega la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección de Inglaterra se encuentra en el Grupo L, por lo que se enfrentará a las selecciones de Croacia, Ghana y Panamá. Todos estos partidos se disputarán en Estados Unidos a lo largo de junio.

El primer encuentro está programado para el miércoles 17 de junio contra Croacia, un partido al que Inglaterra llega con confianza tras haber ganado los amistosos previos al arranque de la Copa del Mundo.

Tras su compromiso con Croacia, el equipo de Thomas Tuchel se medirá ante Ghana en Boston el 23 de junio y, finalmente, enfrentará a Panamá el 27 de junio en Nueva York/Nueva Jersey.

Con información de EFE.