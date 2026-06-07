(VIDEO) Así confundieron el himno nacional de Argentina con ‘Bombón asesino’ previo a partido

Lionel Messi estuvo en la banca durante el encuentro (Foto: EFE).

La Selección de Argentina protagonizó uno de los momentos más comentados de la previa rumbo al Mundial 2026. Antes del partido amistoso contra Honduras disputado en el Kyle Field de Texas, el sonido local reprodujo la canción ‘Bombón Asesino’ en lugar del Himno Nacional durante la ceremonia protocolaria.

El error ocurrió cuando los futbolistas de la albicelest ya se encontraban formados y preparados para entonar su himno. La confusión se viralizó en redes sociales, donde videos del incidente circularon ampliamente y convirtieron el nombre de la popular canción en tendencia.

¿Qué pasó con el himno de Argentina y por qué sonó ‘Bombón Asesino’?

La ceremonia transcurría con normalidad luego de la interpretación del himno de Honduras. Sin embargo, cuando llegó el turno de Argentina, los altavoces del estadio reprodujeron los primeros acordes de 'Bombón Asesino’, canción popularizada por el grupo argentino Los Palmeras.

Los jugadores argentinos permanecieron abrazados y en posición para el protocolo. La reproducción equivocada duró apenas unos segundos antes de que el personal del estadio corrigiera la situación y diera paso al himno correspondiente.

El episodio generó desconcierto tanto en la cancha como en las tribunas. Las cámaras de televisión captaron las reacciones de varios integrantes de la selección campeona del mundo, quienes intercambiaron miradas mientras esperaban que se resolviera el error de audio.

Aunque Lionel Messi no participó en el encuentro y permaneció en el banquillo debido a una molestia muscular, las cámaras enfocaron al capitán argentino durante el incidente.

El delantero del Inter de Miami tomó la situación con humor. Messi se rio ligeramente de lo que estaba ocurriendo, mientras observaba desde la banca junto a otros compañeros que tampoco iniciaron el partido como titulares.

Otros futbolistas también mostraron sorpresa ante la situación. Algunos voltearon hacia los costados, mientras que otros esbozaron sonrisas al percatarse de que una canción de cumbia había sustituido uno de los momentos más solemnes del protocolo internacional.

El error se corrigió de inmediato y el himno argentino sonó pocos segundos después, lo que permitió continuar con la ceremonia previa al inicio del amistoso sin mayores interrupciones.

Apareció ‘Bombón asesino’, pero no de Ninel Conde

Aunque en México la canción suele asociarse con la versión que lanzó la cantante Ninel Conde en 2006, la melodía que se escuchó en el Kyle Field corresponde originalmente a Los Palmeras, agrupación argentina de cumbia santafesina fundada en la década de los setenta.

Precisamente esa conexión entre Argentina y el tema musical hizo todavía más llamativo el error. La canción es uno de los mayores éxitos del grupo y forma parte de los temas más reconocibles de la cumbia latinoamericana.

Argentina venció a Honduras tras el incidente en Texas

Más allá del error en el protocolo, Argentina cumplió con su penúltimo ensayo antes del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-0 a Honduras gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Messi permaneció en el banco durante todo el encuentro, mientras el cuerpo técnico administró las cargas físicas de varios jugadores antes del torneo.

La Albiceleste disputará un último amistoso frente a Islandia antes de debutar en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio contra Argelia.