‘¡La noticia del siglo!’: Leo Messi compra el UE Cornellà , equipo del futbol español

Messi compró un club que actualmente está en la búsqueda del ascenso en el futbol español. (Foto: EFE/UE Cornella)

El astro argentino Lionel Messi vuelve a sacudir el futbol, pero esta vez fuera de la cancha. El capitán de la selección Albiceleste y actual futbolista del Inter Miami CF ha dado un paso importante en su faceta como inversionista al adquirir al UE Cornellà, institución que compite en la Tercera RFEF, la quinta categoría del futbol español, transacción considerada “la noticia del siglo”.

El club catalán confirmó la operación mediante un comunicado en el que resalta el vínculo del rosarino con el FC Barcelona y su interés por fortalecer el desarrollo del talento local. La llegada de Messi no solo representa un impulso mediático, sino el inicio de un proyecto con visión a futuro que apunta a consolidar tanto la estructura deportiva como institucional del equipo.

La entidad verde subraya que el nuevo proyecto estará basado en crecimiento sostenido, con una estrategia que combina ambición y arraigo, elementos clave en una institución que actualmente pelea por el ascenso dentro del Grupo V, donde se mantiene en los primeros puestos.

En este sentido, el comunicado subraya que Lionel Messi, ex del Barcelona, comparte este “compromiso” por el fútbol formativo, como demostró en el pasado con proyectos como la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos sub16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona).

UE Cornellà ya disputó eliminatorias de la Copa del Rey en contra del Real Madrid, del Atlético de Madrid y el FC Barcelona, equipos de élite dentro del futbol espáñol.

Messi adquirió un equipo para formar futbolistas. [Fotografía. Miguel Sierra/EFE]

¿Qué jugadores surgieron del UE Cornellà?

Más allá del presente competitivo, el Cornellà presume una sólida tradición formativa. De sus filas han surgido futbolistas que hoy compiten en la élite, como el arquero del Arsenal FC, David Raya; el experimentado lateral Jordi Alba; el defensa blaugrana Gerard Martín; así como nombres internacionales como Keita Baldé, Ilie Sánchez, Aitor Ruibal y Javi Puado.

Otros de los jugadores son:

Jordi Roig, Eric García, David y Jaime González del RCD Espanyol

Javi Heredia, Roger y Adrián del FC Barcelona

Édgar Hernández y Christian del Real Madrid CF

Víctor Pérez y Miguel Bastida del Valencia CF

Yeray López del Atlético de Madrid

Porras del Villarreal CF

Toni Quiles del UE Llevant

¿Cuál es la historia de UE Cornellà?

Fundado oficialmente en 1951 tras la fusión de varias entidades locales, el Cornellà tiene raíces que se remontan a la década de 1920. A lo largo de su historia ha atravesado distintas etapas y denominaciones, desde sus inicios como club vinculado a la industria eléctrica hasta consolidarse como una institución deportiva clave en Cataluña.

Tras la reestructuración posterior a la Guerra Civil Española, el club tomó forma definitiva y comenzó un proceso de crecimiento que lo llevó a competir en categorías nacionales. Ya en tiempos más recientes, logró hitos como el ascenso a Segunda División B en la temporada 2013/14 y participaciones destacadas en la Copa del Rey frente a gigantes del futbol español.

Hoy, con Messi al frente, el Cornellà inicia una nueva etapa que combina tradición y ambición. El reto no es menor: transformar el potencial de una cantera reconocida en un proyecto competitivo capaz de escalar en el futbol español.

Con información de EFE