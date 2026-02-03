Barcelona vs. Albacete: ¿Dónde ver EN VIVO todos los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

La última vez que Albacete derrotó al Barca, fue en 1995 una hazaña que buscan repetir en los cuartos de la Copa del Rey 2026. (Foto: Fotoarte: El Financiero / Laliga EA Sports/ Imagen generada con IA Gemini)

La Copa del Rey entra en su punto más alto: los cuartos de final. El foco está puesto en Albacete, el único sobreviviente de la Segunda División que vuelve a escena tras firmar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar al Real Madrid en octavos de final.

El Estadio Carlos Belmonte será el escenario donde el Albacete intente extender su histórica racha frente al Barcelona, quien llega luego de asegurar su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Mientras el conjunto local sueña con otra noche inolvidable, el resto de los cruces de cuartos de final completan una semana decisiva en la Copa del Rey, con clubes de Primera División obligados a responder ante la presión del todo o nada.

Cuartos de final de la Copa del Rey EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver todos los partidos?

La ronda de cuartos de final se disputa entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, con encuentros programados en horario estelar. Los partidos se jugarán en casa del equipo que aparece primero en cada cruce.

Copa del Rey 2026: ¿Cómo llegan los equipos a los cuartos de final?

El Albacete llega impulsado por una noche histórica tras eliminar al Real Madrid en los octavos de final, resultado que lo convirtió en el gran protagonista del torneo. Aunque su presente en la Segunda División es irregular, en la Copa ha mostrado carácter y eficacia frente a rivales de mayor jerarquía.

Barcelona avanzó tras vencer al Racing de Santander con autoridad, aunque necesitó recurrir a sus titulares para asegurar el pase. Además, viene de una muy buena racha, luego de su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League y de vencer al Elche en LaLiga española.

Athletic Club superó una eliminatoria exigente ante Cultural Leonesa que se resolvió en la prórroga, mientras que Valencia hizo lo propio al imponerse al Burgos en un duelo cerrado.

La Real Sociedad selló su clasificación después de una dramática serie frente a Osasuna que terminó en penales. Alavés volvió a unos cuartos de final tras ocho años, luego de vencer con solidez al Rayo Vallecano.

Betis avanzó tras remontar ante el Elche en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con una actuación decisiva de Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, quien hizo un doblete que le dio la victoria al equipo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey 2026?

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) indicó en su sitio web que las semifinales de la Copa del Rey 2026 serán la única ronda que se dispute con partidos de ida y vuelta.

Los encuentros de ida están programados para el 11 de febrero, mientras que los de vuelta se jugarán el 4 de marzo. La final se definirá a partido único, en sede neutral, y está prevista para el 25 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.