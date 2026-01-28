Resultados y tabla de la Champions League 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuáles van a playoffs eliminatorios?

Se terminó la fase de liga de la Champions 2026 y ya conocemos el futuro de los equipos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Shutterstock, UEFA).

La fase de liga de la Champions League 2026 llegó a su fin con una última jornada simultánea que definió el futuro de los equipos. Dieciocho partidos disputados al mismo tiempo resolvieron el reparto de boletos directos a octavos de final, eliminaciones y enviaron a varios históricos a la ronda de playoffs del nuevo formato, como Real Madrid.

Arsenal FC cerró una fase perfecta y terminó como líder absoluto con ocho victorias en ocho partidos. Bayern Múnich aseguró el segundo puesto, mientras que la lucha por los lugares restantes del top ocho se definió por diferencia de goles y resultados cruzados hasta el último minuto.

Entre los equipos que lograron el pase directo destacó el Manchester City, que dependía de terceros resultados, pero cumplió en casa. También sobresalió el triunfo del Benfica sobre Real Madrid, resultado que dejó a los blancos fuera de los ocho mejores y obligados a disputar la repesca.

Arsenal confirma su dominio en la Champions League

El Arsenal de Mikel Arteta firmó una fase de liga histórica. Ocho partidos, ocho triunfos y 24 puntos. En la última jornada venció 3-2 al Kairat Almaty en el Emirates Stadium y selló el liderato general.

El conjunto londinense cerró la fase como el equipo más sólido del torneo, con 23 goles a favor y apenas tres en contra. Arteta rotó piezas, recuperó a Kai Havertz tras lesión y dio minutos a canteranos sin comprometer el resultado.

Arsenal avanzó directamente a octavos de final como primer lugar general, con el mejor rendimiento colectivo de la competencia.

Manchester City cumple y evita el playoff

Pese a no depender de sí mismo, el Manchester City —campeón en 2023— hizo su tarea. Venció 2-0 al Galatasaray en el Etihad Stadium y se colocó entre los ocho mejores de Europa, beneficiado por otros resultados.

Erling Haaland abrió el marcador tras una asistencia de Jeremy Doku y alcanzó siete goles en esta edición del torneo. Rayan Cherki amplió la ventaja antes del descanso y permitió que el equipo administrara el cierre del partido.

El resultado aseguró al City un lugar directo en octavos de final y le evitó disputar la ronda de repesca, un alivio clave en la gestión del calendario.

Benfica sacude al Real Madrid en Lisboa

Uno de los golpes de la jornada ocurrió en el Estádio da Luz. El Benfica de José Mourinho derrotó 4-2 al Real Madrid, un resultado que dejó a los blancos fuera del top ocho.

Schjelderup firmó un doblete, Pavlidis convirtió desde el punto penal y el portero Trubin marcó el cuarto tanto en el cierre del encuentro. Kylian Mbappé respondió con dos goles, pero no evitó la derrota.

El revés envió al Real Madrid a la eliminatoria de repesca, una situación poco habitual para el club en este nuevo formato de la Champions.

Athletic Club queda eliminado en San Mamés

En Bilbao, el Athletic Club se despidió de la Champions tras caer 2-3 ante el Sporting de Portugal. El equipo rojiblanco ganaba 2-1 al descanso, pero no sostuvo la ventaja.

Francisco Trincao empató al minuto 62 y Alisson marcó el gol definitivo al 94, cuando el Athletic ya buscaba la victoria que necesitaba para seguir con vida. La derrota dejó al conjunto español fuera incluso del playoff.

Tabla completa de la fase de liga – Champions League 2026

Chelsea aseguró su lugar por margen goleador, Barcelona avanzó a playoff, y clubes como PSG, Atlético de Madrid, Juventus e Inter deberán disputar la ronda eliminatoria previa. Así queda la tabla de la Champions League 2026:

Clasificados directos a octavos de final (1° al 8°)

Arsenal – 24 puntos

Bayern Múnich – 21 puntos

Liverpool – 18 puntos

Tottenham – 17 puntos

Barcelona – 16 puntos

Chelsea – 16 puntos

Sporting CP – 16 puntos

Manchester City – 15 puntos

Clasificados a playoffs eliminatorios (9° al 24°)

Paris Saint-Germain – 14 puntos

Newcastle – 14 puntos

Juventus – 13 puntos

Atlético de Madrid – 13 puntos

Atalanta – 13 puntos

Bayer Leverkusen – 12 puntos

Borussia Dortmund – 11 puntos

Olympiacos – 11 puntos

Club Brujas – 10 puntos

Galatasaray – 10 puntos

Mónaco – 10 puntos

Qarabag – 10 puntos

Bodø/Glimt – 9 puntos

Benfica – 9 puntos

Marsella – 9 puntos

Pafos – 9 puntos

Eliminados (25° al 36°)

Union Saint-Gilloise – 9 puntos

PSV – 8 puntos

Athletic Club – 8 puntos

Napoli – 8 puntos

Copenhague – 8 puntos

Ajax – 6 puntos

Eintracht Frankfurt – 4 puntos

Slavia Praga – 3 puntos

Villarreal – 1 punto

Kairat Almaty – 1 punto

Resultados de la Jornada 8 de la Champions League 2026

Estos fueron los resultados en la Jornada 8 de la fase de liga de la Champions:

Athletic Club 2-3 Sporting CP

Liverpool 6-0 Qarabag

Barcelona 4-1 Copenhague

Mónaco 0-0 Juventus

Ajax 1-2 Olympiacos

PSG 1-1 Newcastle

Borussia Dortmund 0-2 Inter

Napoli 2-3 Chelsea

Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Arsenal 3-2 Kairat

Pafos 4-1 Slavia Praga

Manchester City 2-0 Galatasaray

Club Brujas 3-0 Marsella

Benfica 4-2 Real Madrid

Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta

PSV 1-2 Bayern Múnich

Calendario de la fase eliminatoria de la Champions League 2026

Tras la fase de liga, así es como se jugará la etapa eliminatoria de la Champions League 2026:

Play-offs eliminatorios : 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026 Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026 Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

: 7/8 y 14/15 de abril de 2026 Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026, Budapest

Con información de EFE