Resultados y tabla de la Champions League 2026: ¿Qué equipos clasificaron y cuáles van a playoffs eliminatorios?

La fase de liga de la Champions League 2026 llegó a su fin con una última jornada simultánea que definió el futuro de los equipos. Dieciocho partidos disputados al mismo tiempo resolvieron el reparto de boletos directos a octavos de final, eliminaciones y enviaron a varios históricos a la ronda de playoffs del nuevo formato, como Real Madrid.
Arsenal FC cerró una fase perfecta y terminó como líder absoluto con ocho victorias en ocho partidos. Bayern Múnich aseguró el segundo puesto, mientras que la lucha por los lugares restantes del top ocho se definió por diferencia de goles y resultados cruzados hasta el último minuto.
Entre los equipos que lograron el pase directo destacó el Manchester City, que dependía de terceros resultados, pero cumplió en casa. También sobresalió el triunfo del Benfica sobre Real Madrid, resultado que dejó a los blancos fuera de los ocho mejores y obligados a disputar la repesca.
Arsenal confirma su dominio en la Champions League
El Arsenal de Mikel Arteta firmó una fase de liga histórica. Ocho partidos, ocho triunfos y 24 puntos. En la última jornada venció 3-2 al Kairat Almaty en el Emirates Stadium y selló el liderato general.
El conjunto londinense cerró la fase como el equipo más sólido del torneo, con 23 goles a favor y apenas tres en contra. Arteta rotó piezas, recuperó a Kai Havertz tras lesión y dio minutos a canteranos sin comprometer el resultado.
Arsenal avanzó directamente a octavos de final como primer lugar general, con el mejor rendimiento colectivo de la competencia.
Manchester City cumple y evita el playoff
Pese a no depender de sí mismo, el Manchester City —campeón en 2023— hizo su tarea. Venció 2-0 al Galatasaray en el Etihad Stadium y se colocó entre los ocho mejores de Europa, beneficiado por otros resultados.
Erling Haaland abrió el marcador tras una asistencia de Jeremy Doku y alcanzó siete goles en esta edición del torneo. Rayan Cherki amplió la ventaja antes del descanso y permitió que el equipo administrara el cierre del partido.
El resultado aseguró al City un lugar directo en octavos de final y le evitó disputar la ronda de repesca, un alivio clave en la gestión del calendario.
Benfica sacude al Real Madrid en Lisboa
Uno de los golpes de la jornada ocurrió en el Estádio da Luz. El Benfica de José Mourinho derrotó 4-2 al Real Madrid, un resultado que dejó a los blancos fuera del top ocho.
Schjelderup firmó un doblete, Pavlidis convirtió desde el punto penal y el portero Trubin marcó el cuarto tanto en el cierre del encuentro. Kylian Mbappé respondió con dos goles, pero no evitó la derrota.
El revés envió al Real Madrid a la eliminatoria de repesca, una situación poco habitual para el club en este nuevo formato de la Champions.
Athletic Club queda eliminado en San Mamés
En Bilbao, el Athletic Club se despidió de la Champions tras caer 2-3 ante el Sporting de Portugal. El equipo rojiblanco ganaba 2-1 al descanso, pero no sostuvo la ventaja.
Francisco Trincao empató al minuto 62 y Alisson marcó el gol definitivo al 94, cuando el Athletic ya buscaba la victoria que necesitaba para seguir con vida. La derrota dejó al conjunto español fuera incluso del playoff.
Tabla completa de la fase de liga – Champions League 2026
Chelsea aseguró su lugar por margen goleador, Barcelona avanzó a playoff, y clubes como PSG, Atlético de Madrid, Juventus e Inter deberán disputar la ronda eliminatoria previa. Así queda la tabla de la Champions League 2026:
Clasificados directos a octavos de final (1° al 8°)
- Arsenal – 24 puntos
- Bayern Múnich – 21 puntos
- Liverpool – 18 puntos
- Tottenham – 17 puntos
- Barcelona – 16 puntos
- Chelsea – 16 puntos
- Sporting CP – 16 puntos
- Manchester City – 15 puntos
Clasificados a playoffs eliminatorios (9° al 24°)
- Paris Saint-Germain – 14 puntos
- Newcastle – 14 puntos
- Juventus – 13 puntos
- Atlético de Madrid – 13 puntos
- Atalanta – 13 puntos
- Bayer Leverkusen – 12 puntos
- Borussia Dortmund – 11 puntos
- Olympiacos – 11 puntos
- Club Brujas – 10 puntos
- Galatasaray – 10 puntos
- Mónaco – 10 puntos
- Qarabag – 10 puntos
- Bodø/Glimt – 9 puntos
- Benfica – 9 puntos
- Marsella – 9 puntos
- Pafos – 9 puntos
Eliminados (25° al 36°)
- Union Saint-Gilloise – 9 puntos
- PSV – 8 puntos
- Athletic Club – 8 puntos
- Napoli – 8 puntos
- Copenhague – 8 puntos
- Ajax – 6 puntos
- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
- Slavia Praga – 3 puntos
- Villarreal – 1 punto
- Kairat Almaty – 1 punto
Resultados de la Jornada 8 de la Champions League 2026
Estos fueron los resultados en la Jornada 8 de la fase de liga de la Champions:
- Athletic Club 2-3 Sporting CP
- Liverpool 6-0 Qarabag
- Barcelona 4-1 Copenhague
- Mónaco 0-0 Juventus
- Ajax 1-2 Olympiacos
- PSG 1-1 Newcastle
- Borussia Dortmund 0-2 Inter
- Napoli 2-3 Chelsea
- Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
- Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Arsenal 3-2 Kairat
- Pafos 4-1 Slavia Praga
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- Club Brujas 3-0 Marsella
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
- PSV 1-2 Bayern Múnich
Calendario de la fase eliminatoria de la Champions League 2026
Tras la fase de liga, así es como se jugará la etapa eliminatoria de la Champions League 2026:
- Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026, Budapest
Con información de EFE