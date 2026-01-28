Cartelera completa de Ring Royale: Alfredo Adame, Karely Ruiz, El Abelito, Aldo De Nigris y más

La cartelera de Ring Royale se amplía tras la confirmación del combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, pelea como parte del evento de boxeo y entretenimiento —al estilo de Supernova Strikers— que reunirá a figuras del espectáculo, creadores de contenido y exponentes del freestyle en Monterrey.
Ring Royale reunirá en un mismo cartel enfrentamientos bajo la producción de Poncho de Nigris. El formato combina peleas uno a uno, boxeo en parejas y exhibiciones musicales, con una estructura de rivalidades públicas y figuras de alto alcance.
Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: una rivalidad que cruza décadas
La pelea estelar enfrentará a Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes han sostenido un conflicto público por más de 20 años. El combate fue presentado como el cierre de una serie de enfrentamientos verbales, retos y declaraciones que se han prolongado durante décadas.
Adame confirmó su participación a la prensa ante su llegada a Monterrey: “Al ‘cara de memela enfrijolada’ lo he correteado cuatro veces… ahora sí ya está”.
Trejo, por su parte, aseguró que él irá con todo y que aceptó pese a cualquier condición: “El show es show, y lo mío va muy neta. El tipo me la debe y me la va a pagar”.
Karely Ruiz vs. Marcela Mistral: seis años después, el ring
El cartel cuenta con otra llamativa pelea: Karely Ruiz vs. Marcela Mistral —esposa de Poncho de Nigris—, cuya rivalidad se originó tras una discusión televisiva ocurrida hace seis años en el programa Mitad y mitad.
Ruiz llegará al evento con experiencia previa en boxeo amateur, luego de su participación en Stream Fighters, mientras que Mistral regresará al ring con preparación profesional y respaldo del público local.
Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: preparación real para dos ex de ‘La Casa de los Famosos’
La pelea entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella fue presentada como uno de los combates con mayor preparación deportiva dentro de la cartelera. De Nigris entrenó con Julio César Chávez Jr., quien aseguró: “Aldo me dejó sorprendido, la neta”.
Abelito, freestyle y boxeo en parejas: el resto de la cartelera
La función se completa con una serie de enfrentamientos y exhibiciones:
- El Abelito vs. Bull Terrie
- Alberto del Río ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada
- La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)
- RC vs. Ghetto Living (freestyle)
- Aczino vs. Azuky (batalla de freestyle)
¿Cuándo y dónde será Ring Royale 2026?
Ring Royale se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, con inicio programado a las 18:00 horas.
Los boletos se encuentran disponibles a través de Superboletos, con precios que van de 377 a 4,563 pesos:
- VIP – 4,563 pesos
- Ring Side – 4,197 pesos
- Diamante – 3,703 pesos
- Retráctil Oro – 2,636 pesos
- Barrera Platino / Doritos / Osel / Coke Studio / McCormick – 1,883 pesos
- Megacable / Plus Ultra / Banco Azteca / Barrera Oro – 1,569 pesos
- Bar & Grill Oro / Platino / Super Palco – 1,381 pesos
- Butaca Oro / Platino – 1,067 pesos
- Preferente Oro / Platino – 729 pesos
- Luneta Oro / Platino / Discapacitados – 565 pesos
- Balcón – 377 pesos