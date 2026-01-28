Cartelera completa de Ring Royale: Alfredo Adame, Karely Ruiz, El Abelito, Aldo De Nigris y más

Celebridades de Monterrey y todo México se han sumado a Ring Royale (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La cartelera de Ring Royale se amplía tras la confirmación del combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, pelea como parte del evento de boxeo y entretenimiento —al estilo de Supernova Strikers— que reunirá a figuras del espectáculo, creadores de contenido y exponentes del freestyle en Monterrey.

Ring Royale reunirá en un mismo cartel enfrentamientos bajo la producción de Poncho de Nigris. El formato combina peleas uno a uno, boxeo en parejas y exhibiciones musicales, con una estructura de rivalidades públicas y figuras de alto alcance.

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: una rivalidad que cruza décadas

La pelea estelar enfrentará a Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes han sostenido un conflicto público por más de 20 años. El combate fue presentado como el cierre de una serie de enfrentamientos verbales, retos y declaraciones que se han prolongado durante décadas.

Adame confirmó su participación a la prensa ante su llegada a Monterrey: “Al ‘cara de memela enfrijolada’ lo he correteado cuatro veces… ahora sí ya está”.

Trejo, por su parte, aseguró que él irá con todo y que aceptó pese a cualquier condición: “El show es show, y lo mío va muy neta. El tipo me la debe y me la va a pagar”.

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral: seis años después, el ring

El cartel cuenta con otra llamativa pelea: Karely Ruiz vs. Marcela Mistral —esposa de Poncho de Nigris—, cuya rivalidad se originó tras una discusión televisiva ocurrida hace seis años en el programa Mitad y mitad.

Ruiz llegará al evento con experiencia previa en boxeo amateur, luego de su participación en Stream Fighters, mientras que Mistral regresará al ring con preparación profesional y respaldo del público local.

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: preparación real para dos ex de ‘La Casa de los Famosos’

La pelea entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella fue presentada como uno de los combates con mayor preparación deportiva dentro de la cartelera. De Nigris entrenó con Julio César Chávez Jr., quien aseguró: “Aldo me dejó sorprendido, la neta”.

Abelito, freestyle y boxeo en parejas: el resto de la cartelera

La función se completa con una serie de enfrentamientos y exhibiciones:

El Abelito vs. Bull Terrie

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)

RC vs. Ghetto Living (freestyle)

Aczino vs. Azuky (batalla de freestyle)

¿Cuándo y dónde será Ring Royale 2026?

Ring Royale se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, con inicio programado a las 18:00 horas.

Los boletos se encuentran disponibles a través de Superboletos, con precios que van de 377 a 4,563 pesos: