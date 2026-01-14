‘Es complicado estar encerrado, he estado en anexos’: A Chávez Jr. le gustaría entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Julio César Chávez Jr. aceptaría estar en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Al boxeador Julio César Chávez Jr. le gustaría estar en un reality show de encierro, según le dijo al ganador de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo de Nigris, aunque conoce la complejidad del aislamiento.

Aldo de Nigris entrenó con Chávez Jr. como parte de su preparación para el evento Ring Royale, el cual incluye una pelea de Karely Ruiz vs. Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris y del influencer El Abelito vs. Bull Terrie.

El exfutbolista regiomontano se enfrentará ante Nicola Porcella, otro querido exhabitante de ‘La Casa’, en un evento que se desarrollará a mediados de marzo en la Arena Monterrey.

¿Julio César Chávez Jr. ingresaría en ‘La Casa de los Famosos México’? Esto dice el boxeador

Tras ser cuestionado por el sobrino de Poncho de Nigris, el hijo de Julio César Chávez admitió que le gustaría participar en un programa de ese tipo, aunque reconoce que habría complejidades con las demás celebridades.

“Sí me gustaría, pero está complicado, ¿no? Porque muchas veces, las personas traen una forma de pensar (...) y cambiarles lo que piensan. Sí, me interesaría entrar“, expresó.

Sin embargo, tras su lucha contra las adicciones, Chávez Jr. sabe que no es nada sencillo estar aislado de los demás: “está bien complicado estar encerrado. Yo he estado encerrado en muchos anexos”.

Según compartió el boxeador, ha estado, al menos, 4 veces internado en una clínica de rehabilitación. “Hace 5 o 6 años estuve y está bien difícil”, admitió.

Al respecto, Aldo de Nigris lo tomó con humor y bromeó: “Ahí no tienes teléfono, no traes nada... ¡pues es lo mismo, ya traes experiencia, y a lo mejor te los chin***!”.

De Nigris aseguró que, independientemente del encierro y el aislamiento del mundo exterior, la propia dinámica mantiene ocupados a los participantes: “todo el tiempo haces juegos, actividades”.

En caso de entrar, Aldo le advirtió a Julio que están prohibidos los golpes al interior del reality show. “Te puedes pelear a palabras pero a put****, no”.

La lucha de Chávez Jr. contra las adicciones

Julio César Chávez Jr. ha tenido, a lo largo de su vida, varias peleas no sólo en el ring, sino que también personales. Tras perder contra Sergio ‘Maravilla’ Martínez, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano cayó en adicciones de alcohol y drogas, como la marihuana y pastillas para dormir.

Julio César Chávez padre explicó que, en otro capítulo de su vida más cercano, ‘Junior’ se volvió adicto a las pastillas para bajar de peso.

“Las pastillas para bajar de peso nada más (eran) para una pelea, pero luego empezó a abusar de ellas y se hace una adicción. Si te tomas más, te puede dar un infarto. Se tomaba hasta 30 en un día, (afortunadamente) no le pegó un infarto”, expresó en una entrevista para la periodista Adela Micha.

En una audiencia en 2024, Chávez Jr. admitió ante las autoridades de Estados Unidos que un programa contra adicciones le ayudó a limpiarse a diferencia de los tratamientos que tuvo en México. Tras esto, regresó al ring.

Luego de su pelea contra Jake Paul a finales de 2025, Julio César Chávez destacó que su hijo había superado las adicciones: “Está limpio, de salud está limpio de él, y pues este es el principio del renacer”.

La próxima pelea de Chávez Jr. es el 24 de enero en San Luis Potosí contra el argentino Ángel Julián. En la misma cartelera, su hermano, Omar Chávez —recientemente anexado—, chocará contra el colombiano José Miguel Torres.