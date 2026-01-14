‘Me sorprendió, por algo ganó LCDLF’: Aldo de Nigris entrena con Julio César Chávez Jr. para su pelea

Aldo de Nigris realizó sparring con Julio César Chávez Jr., quien aseguró que el influencer tuvo un buen desempeño. (Foto: Cuartoscuro)

Una de las peleas estelares de la cartelera de Ring Royale, evento de box amateur, será el enfrentamiento entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris. Aunque faltan tres meses para el combate, el sobrino de Poncho de Nigris ya comenzó su preparación.

“Hay que ser inteligentes, ¿verdad? No te puedes subir al ring (…) si tú no le sabes al box”, comentó en un video. Por esta razón, decidió entrenar con un experto: el boxeador Julio César Chávez Jr.

Actualmente, el esposo de Frida Muñoz Román se encuentra en San Luis Potosí, donde tiene programada una pelea el próximo 24 de enero, hecho que ocurre después de que Chávez Jr. obtuvo la libertad condicional, luego de ser por vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Aprovechando que Aldo de Nigris viajó a la entidad para encontrarse con el influencer Abelito, de La Casa de los Famosos México, el regiomontano decidió entrenar con el boxeador profesional y pedirle consejos de cara a su participación en Ring Royale.

¿Cómo fue el entrenamiento de Julio César Chávez Jr. con Aldo de Nigris?

Con su característico sentido del humor, Aldo de Nigris acudió al entrenamiento, donde Julio César Chávez Jr. comenzó explicando la importancia de vendarse correctamente las manos antes de iniciar cualquier sesión.

“Es gasa y arriba lleva tape, queda como tipo yeso (…) un paquete bien duro”, explicó. Señaló que si este paso no se realiza adecuadamente, los boxeadores pueden lesionarse, tal como le ocurrió a él en una ocasión: “Me la quebré en cuatro partes, me pusieron dos tornillos, me los quitaron y duré dos años sin pelear”, relató.

Una vez vendadas las manos, comenzaron con un calentamiento sencillo, seguido de ejercicios de coordinación: “La cintura es importante, porque cuando tiras los golpes casi siempre van con este movimiento”, explicó Chávez Jr. Posteriormente, Aldo pasó a realizar sparring.

Aldo de Nigris entrenó en compañía de Julio César Chávez Jr. durante su estadía en San Luis Potosí. (Foto: Cuartoscuro).

Para ello, utilizaron el equipo de protección y guantes especiales “Estos son para proteger cuando haces sparring; aunque el golpe es duro, te protege más para que no llegues golpeado a la pelea”, detalló el boxeador.

Antes de subir al ring, el ganador de La Casa de los Famosos bromeó al asegurar que le daba miedo hacer sparring con un profesional; sin embargo, para Chávez Jr., el resultado fue mejor de lo esperado.

“Aldo me dejó sorprendido, la neta. Por algo ganó La Casa de los Famosos, porque todo le sale al hombre. Qué buena onda”, comentó. Añadió que es normal que el influencer se sienta cansado y que esto no está relacionado con su condición física.

“Ahorita, el cansancio que sientes es como el de Jake Paul vs. Anthony Joshua. Tienes a un contrincante más grande que sabe boxear, eso te mueve por más cardio que tengas. Mentalmente, te agobias”, afirmó.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. de ‘La Casa de los Famosos’?

Más allá del entrenamiento, Aldo de Nigris aprovechó para preguntarle al boxeador sobre su vida personal, los problemas con las adicciones y si estaría dispuesto a participar en una futura edición de La Casa de los Famosos.

“Sí me gustaría, pero está complicado estar encerrado”, respondió Chávez Jr., al recordar su experiencia en distintos anexos a los que su padre lo ingresó para tratar su consumo de sustancias.

“Yo he estado encerrado en muchos anexos (…) como unas cuatro veces. Ya tengo varios años que no, pero hace cinco o seis años estuve y está bien difícil”, comentó.

Ante ello, Aldo de Nigris le explicó que la dinámica dentro de un reality show es distinta: “Aparte estás más a gusto porque te ponen a hacer juegos; todos los días hay actividades”, señaló.

Ring Royale: ¿Cuándo y dónde es la pelea de Nicola vs. Aldo de Nigris?

Ring Royale es un evento de box amateur organizado por el actor Poncho de Nigris, quien aseguró que el objetivo es convertirse en competencia directa de Supernova Strikers.

El evento se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey y, además del combate entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella, incluirá otras peleas virales muy solicitadas, como la de Marcela Mistral contra Karely Ruiz.

“Van a ser peleas con artistas, políticos, famosos, deportistas y demás (…) ya traemos a varios firmados (…) puras peleas virales”, comentó el presentador ante los medios de comunicación.

Karely Ruíz y Marcela Mistral tuvieron una discusión cuando participaban en ‘Mitad y mitad’, pero ya hicieron las paces. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Hasta el momento, la cartelera confirmada de Ring Royale es la siguiente:

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Abelito vs. Bull Terrie

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

El Patrón vs. Chuy Almada

Aczino vs. Azuky (batalla de freestyle)

Los boletos para Ring Royale ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Superboletos.