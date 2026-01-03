Sustos que no dan gusto... Avión de Poncho De Nigris tiene problemas para aterrizar: ‘No se ve nada’

Poncho de Nigris se asustó a bordo de un avión que presentó turbulencias. (Foto: Televisaunivisionpress/IAGemini)

Sustos que no dan gusto: Poncho de Nigris, exparticipante de La Casa de los Famosos, tuvo un vuelo nada agradable debido al mal clima que generó problemas en la visibilidad del piloto.

El exintegrante de Solo para mujeres subió a un avión privado donde estaba casi solo junto con la tripulación en un viaje de Torreón, Coahuila a Monterrey, Nuevo León.

Poncho de Nigris contó los problemas que tuvo para aterrizar. (Foto: Televisa/Univision/Press)

¿Qué le pasó a Poncho de Nigris?

Todo transcurría en orden, inclusive le aseguraron que el cielo del aeropuerto de origen estaba despejado, por tanto, sería un vuelo “tranquilo”, pero al momento de acercarse a territorio regio comenzaron los problemas.

“Estamos a punto de llegar, el clima está feo, el cielo está completamente cerrado y me dice el capi que si no ven la pista, entonces vamos a regresaron a Saltillo para realizar un aterrizaje de emergencia, porque es peligroso”.

El influencer regiomontano compartió fragmentos de video desde la ventanilla, donde no se veía nada a consecuencia de la neblina y las nubes densas.

“No se ve nada en esta travesía, espero podemos aterrizar, debemos esperar a que mejore el tiempo, espero pase. Los veo preocupadillos, sigue lo bueno, ya voy a quedarme sentado”, contó el finalista de La Casa de los Famosos México en 2023.

De acuerdo con Poncho de Nigris, tenían alrededor del 80% de probabilidad de aterrizar sin ningún problema, pero el 20% restante representaba un riesgo elevado.

“Ese es el problema, de verdad no se ve nada de nada, está vibrando, pero a ratos se estabiliza. La neblina está muy densa, no va a bajar, nos mantenemos en espera (...) Vamos a pocos pies y casi no se nota el suelo, esto y culiado”, mencionó el tío de Aldo de Nigris visiblemente asustado en el video que compartió en su canal de YouTube.

Aunque el dueño de las pastelerías La Postrería 77 ya deseaba llegar con su familia, pidió a los pilotos no arriesgarse en ningún momento y si debía regresar entonces no tenía problema.

Finalmente, el avión del famoso pudo aterrizar sin mayores complicaciones en el aeropuerto de Monterrey.

El avión donde viajaba Poncho de Nigris tuvo problemas para aterrizar. (Foto: Cuartoscuro/imagen ilustrativa) (Graciela López Herrera)

¿Por qué ocurre un aterrizaje de emergencia?

La Escuela de Pilotos y Aviación Comercial aseguró que un aterrizaje de emergencia se debe efectuar cuando ocurren situaciones anormales tanto en factores externos como el clima o internos, como problemas del funcionamiento de la aeronave.

Ante estas circunstancias, los pilotos deben contactar con la torre de control más cercana para solicitar un sitio para descender lo antes posible y salvaguardar en todo momento la vida e integridad de la tripulación y los pasajeros.

En ocasiones no es posible bajar en una pista de aeropuerto, en ese caso, el piloto debe identificar un sitio en el suelo que sea lo más adecuado posible para detener la aeronave casi sin sufrir daños, aunque estos sean inevitables.

El mejor lugar para descender sería un campo, además, aunque es una situación considerada como “grave”, la formación del piloto y copiloto genera la experiencia para sobreponerse ante esta situación y conseguir el aterrizaje de emergencia con éxito.