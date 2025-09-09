Aterriza de emergencia en el AIFA avión de la Fuerza Aérea Mexicana, a días del desfile militar

El percance en el AIFA ocurre a pocos días del desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la participación de decenas de aeronaves de la Fuerza Aérea. [Fotografía. @stzfrm/red social X]

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana captó la atención de la opinión pública y tuvo que aterrizar de manera forzosa en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este martes 9 de septiembre de 2025, después de haber despegado minutos antes de la Base Aérea de Santa Lucía.

La tripulación reportó fallas técnicas que obligaron al descenso inmediato de la aeronave. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas, aunque el avión sufrió daños visibles en el tren de aterrizaje y en la estructura de la cola.

La aeronave dañada se trató de un CASA C-295M con matrícula 3201, uno de los primeros modelos que fueron entregados a la Fuerza Aérea Mexicana en 2010. Esta aeronave de transporte táctico se utiliza de manera frecuente en operaciones militares y de apoyo logístico.

Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido un comunicado oficial para confirmar las causas del incidente. Por el momento, se llevan a cabo revisiones técnicas a la aeronave para esclarecer el origen de la falla.

El percance ocurre a pocos días del desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la participación de decenas de aeronaves.

Modelo de avión que aterrizó de emergencia en el AIFA, estuvo en el desfile militar de 2024

En la edición de 2024 del desfile militar participaron 95 aeronaves. El modelo CASA C‑295M formó parte del contingente aéreo, lo que confirma su papel activo en las operaciones y exhibiciones de la Fuerza Aérea Mexicana.

Junto a este modelo, desfilaron también cazas F‑5E/F, aviones de transporte como el C‑130 Hércules, el C‑27J Spartan y el Boeing 737‑200, además de helicópteros UH‑60 Black Hawk, Mi‑17 y EC‑725 Cougar.

El CASA C-295M forma parte de una familia de aeronaves que también incluye los modelos C-212 y CN-235, empleados en tareas como transporte logístico, patrullaje, vigilancia y búsqueda y rescate. Hasta la fecha, se han vendido más de 80 unidades del C-295 a diversos países.