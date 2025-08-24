‘Obrigado’: Tercer avión brasileño de la nueva flotilla de Mexicana aterriza en el AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró los tres aviones brasileños que Mexicana ya tiene en el AIFA. (Foto: X Claudia Sheinbaum)

La aerolínea Mexicana recibió este domingo el tercer avión Embraer E195-E2, de 20 aeronaves prometidas para completar la nueva flotilla, informó la presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales.

La nueva aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como ocurrió con las anteriores, procedentes de la empresa brasileña Embraer, que entregará los 20 modelos para la modernización de la flotilla de la empresa operada por el Estado mexicano.

El pasado martes 1 de julio llegó el primer avión, el cual tendrá su primer vuelo comercial este lunes 25 de agosto.

Desde septiembre de 2024,el director general de Aerolínea del Estado Mexicano, el general Leobardo Ávila Bojórquez, detalló que las entregas de aeronave se extenderán hasta 2027, de manera que será hasta dentro de dos años cuando Mexicana adquiera la flotilla completa.

El director de la aerolínea explicó en esa ocasión que los 20 aviones Embraer E195-E2 llegarán de manera espaciada, pues en este año serán cinco unidades, mientras que para 2026 se esperan siete y ocho más completarán la veintena en 2027. Mientras que para la tripulación, serán capacitados 56 pilotos y hasta 84 sobrecargos.

¿A dónde será el primer vuelo de la nueva aeronave de Mexicana?

Este lunes 25 de agosto está programado el primer vuelo de la aeronave Embraer de Mexicana que llegó el pasado 1 de julio y el destino del primer viaje comercial será a Tulum, en la Riviera Maya.

De acuerdo con la página de reservas de Mexicana, el despegue del vuelo inaugural del nuevo avión será a las 10:00 horas desde el AIFA y llegará a las 12:55 horas al aeropuerto de Tulum.

El precio de los boletos llegan a los 4 mil 29 pesos para quien viaje con equipaje de hasta 15 kilos y otros 25 kilos documentados, mientras que la opción más económica está en 2 mil 229 pesos, lo que representan una tarifa superior a otras compañías que cubren la misma ruta.

Con información de Aldo Munguía