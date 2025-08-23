¿Cuándo abren las Farmacias Bienestar y dónde estarán? Sheinbaum da los avances más recientes

Las Farmacias Bienestar fueron un compromiso de campaña de la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues en marzo de 2024, cuando aún era candidata, dijo que impulsaría la creación de estos establecimientos para ayudar con el abasto de medicamentos.

En la presentación de su plan de salud en marzo de 2024, Sheinbaum explicó que buscaría crear convenios con farmacias que se adhieran al programa de Farmacia Bienestar para dispensar medicamentos genéricos a pacientes del IMSS Bienestar, de manera gratuita.

Estos establecimientos no reemplazarían la entrega de medicamentos en las unidades de salud, sino que es un complemento a esta labor.

¿Cuándo abren las Farmacias Bienestar?

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de septiembre entrará en operación el programa Farmacias Bienestar, donde las personas adultas mayores y con discapacidad podrán recoger de manera gratuita sus medicamentos.

El anuncio lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, el cual comenzará a funcionar este lunes.

¿En dónde estarán ubicadas las Farmacias Bienestar?

Las farmacias estarán ubicadas junto a las Tiendas del Bienestar y los Centros de Salud, con la intención de que la población tenga un acceso más directo y sencillo a sus tratamientos.

La meta es que las personas puedan recoger directamente sus medicamentos sin trámites extra.

¿Qué son las Farmacias Bienestar?

En su toma de protesta como la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de atender el abasto de medicamentos con la creación de las Farmacias Bienestar.

“Fortaleceremos el programa de abasto y distribución de medicamentos. Esto es nuevo, a mediados de 2025, iniciará el programa de Farmacias para el Bienestar para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores”, dijo la presidenta de México durante la toma de protesta ante el pueblo de México.

Explicó que las farmacias estarán ubicadas a lado de las sucursales del Banco del Bienestar, lo que le permitirá consolidar el IMSS Bienestar “como el mejor sistema de salud”, así como garantizar el acceso a medicamentos para hacer efectivo el derecho a la salud.