Hasta 34% más caros, boletos de Mexicana

La promesa de ofrecer boletos de avión hasta 20 por ciento más baratos que el resto de la competencia no ha sido cumplida por Mexicana, al menos no en su totalidad para una de sus rutas más solicitadas, la que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Tulum.

De acuerdo con una revisión realizada por El Financiero, el costo de un boleto redondo, en duración de una semana, con tarifa base, cuesta 34 por ciento más cara en Mexicana que con Viva Aerobus, la empresa que tiene el precio más bajo para esa ruta.

Los servicios entre Mexicana y Viva Aerobus para esa ruta son similares, con un par de frecuencias al día al mismo destino, pero cuesta 800 pesos más.

Otro de los ejemplos en donde la Aerolínea del Estado Mexicano ofrece precios más altos es en la ruta AIFA-Chetumal: para un viaje redondo, para un pasajero en la clase turista, el vuelo con Mexicana resulta 10 por ciento más alto que el ofrecido por Viva Aerobus.

La paraestatal ha transportado a poco más de medio millón de pasajeros en el primer semestre del año, según estadísticas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y no a 1.5 millones de viajeros como lo indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se espera que, con la incorporación de las primeras cuatro aeronaves, la empresa comience a operar con mayores frecuencias, pero deberá afianzar su ocupación, ya que esta ha ido en caída.

En junio, un mes con alta demanda de viajes a destinos turísticos, la aerolínea tuvo su segundo peor registro en ocupación, con un promedio del 43 por ciento según la autoridad aeronáutica.

De acuerdo con lo presupuestado, la empresa comenzará a usar su primera aeronave Embraer el lunes 25 de agosto, cuando ésta se estrene para cubrir un segundo vuelo a Tulum desde el AIFA.

La aerolínea había intentado durante su arranque operar dos vuelos diarios hacia el aeropuerto de Tulum, pero no obtuvo la demanda necesaria y canceló la segunda operación presupuestada.