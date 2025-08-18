‘Estrenón’ de primer avión de Mexicana ‘sale caro’: Vuelo inaugural cuesta el doble que la competencia

Mexicana de Aviación dará su primer vuelo con su aeronave Embraer el lunes 25 de agosto.

El primer vuelo de la aeronave Embraer de Mexicana de Aviación está a pocos días de despegar; sin embargo, los viajeros que lo utilicen deberán pagar casi el doble que la competencia.

Los datos indican que el primer vuelo de la aerolínea con la nueva aeronave Embraer E195-E2, la primera de cinco que llegarán al país, tiene un precio de hasta 4 mil 29 pesos en su modalidad con equipaje de hasta 15 kilos y otros 25 documentados.

En la modalidad más económica, los boletos se encuentran disponibles por 2 mil 229 pesos, tarifa superior a otras compañías que ofrecen el mismo vuelo.

Según dijeron las autoridades, el primer vuelo de la aeronave Embraer con Mexicana de Aviación partirá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al Aeropuerto de Tulum a las 10:00 horas.

¿Qué tan caro es el primer vuelo de Mexicana con Embraer comparado con otras aerolíneas?

De acuerdo con datos de las principales compañías del país, estos son los precios de un vuelo del AIFA a Tulum de Mexicana de Aviación en comparación con el resto:

Mexicana de Aviación

El precio de los boletos de Mexicana de Aviación para su primer vuelo con la Aeronave Embraer va de los 2 mil 229 a los 4 mil 29 pesos.

Precios del primer vuelo de Mexicana con su avión Embraer. (Mexicana de Aviación)

Otro vuelo de la misma aerolínea, que sale más tarde ese mismo día, maneja precios más económicos, desde mil 829 pesos.

Precio de otro vuelo de Mexicana de Aviación del AIFA a Tulum. (Mexicana de Aviación)

Viva Aerobús

Viva Aerobús tiene un vuelo ese mismo día, pero con precios iniciales de mil 158 pesos, casi la mitad de lo que vale un vuelo en Mexicana con los servicios básicos.

Comparando el paquete más caro, de 15 kilos de equipaje de mano y 25 más documentados, el precio de Viva Aerobús es de mil 766 pesos, menos de la mitad de la tarifa de Mexicana.

Precios de un vuelo del AIFA a Tulum con Viva Aerobús. (Viva Aerobús)

Aeroméxico

Aeroméxico ofrece un vuelo similar, del AIFA a Tulum, y aunque la tarifa más básica es superior a la de Mexicana de Aviación, con los servicios premium es aún más económica que la empresa del Gobierno.

El paquete de 15 kilos de equipaje y otros 25 documentados de Aeroméxico alcanza los 3 mil 844 pesos en su modalidad con devolución, unos 200 pesos menos que Mexicana.

Precios de Aeroméxico para un vuelo del AIFA a Tulum. (Aeroméxico)

Cabe señalar que esta consulta se hizo sin contemplar la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y otros impuestos adicionales.

Con información de Aldo Munguía.