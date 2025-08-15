Viva Aerobus despide a pilotos y sobrecargos por ajuste de la demanda

La aerolínea Viva Aerobus decidió recortar su planta laboral, por lo que separará a pilotos y tripulantes de su planta, esto ante un ajuste de la demanda real de mercado, explicó la aerolínea en un comunicado enviado a sus colaboradores de manera interna.

De acuerdo con el documento, el cambio también implicará un ajuste al programa de vacaciones, la reorganización del plan de capacitación y el otorgamiento de permisos sin goce de sueldo.

“También hemos decidido concluir la relación laboral con un segmento identificado de colaboradores. Estas decisiones difíciles no responden a recortes masivos ni a una medida generalizada, sino a una revisión puntual, justa y necesaria para preservar el balance y la estabilidad de nuestros equipos”, refirió la línea aérea.

El Financiero consultó a Viva Aerobus sobre el comunicado, pero hasta la publicación de esta nota, no se recibieron comentarios.

La notificación de los despidos, así como de los cambios en las prestaciones laborales contrasta con el último informe de resultados de tráfico, en donde el director de la aerolínea, Juan Carlos Zuazua, resaltó el aumento del 7.8 por ciento en el número de pasajeros transportados, el cual estuvo “apoyado por una demanda estable durante el periodo de verano”.

La empresa explicó que las personas impactadas por el despido son aquellas que no se alinean a los objetivos de la aerolínea.

Según Viva Aerobus, se consideró el impacto que tienen ciertas conductas y actitudes que no reflejan los valores de la empresa en la operación, entre ellas: ausentismo recurrente, falta de transparencia, actitudes negativas e incumplimiento operativo.

“Confiamos en lo que somos capaces de lograr como equipo, y estas decisiones nos permitirán fortalecer a quienes dan la milla extra, cuidan su trabajo y suman al éxito de todos”, agregó la empresa.

En tanto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) dijo que desconocía el número de tripulantes despedidos, pero acusó que el gobierno permitió a dicha aerolínea el contrato de pilotos extranjeros, pero ahora se están eliminando fuentes laborales de mexicanos.

Viva Aerobus ha utilizado, desde hace un par de años, una figura, que según la industria viola la Constitución, en la que debido a un periodo de supuesta emergencia, contrató un esquema de arrendamiento húmedo con tripulaciones no mexicanas.