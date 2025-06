Emergencia en el aire: El capitán Roger Alonso Castillo salva 215 vidas tras falla en avión de Viva Aerobus

¡Mayday, mayday! El capitán Roger Alonso Castillo Rivas se convirtió en héroe sin capa, al salvar la vida de 215 personas que iban a bordo de un avión de Viva Aerobus que cubría la ruta de Miami, Florida, a Mérida, Yucatán.

Durante el vuelo VB755 del pasado 6 de mayo, la tripulación del avión de Viva Aerobus detectó y reportó un problema crítico en uno de los motores del avión, falla poco común durante un vuelo.

Tras unos segundos de parálisis, el capitán Castillo entró en un modo alerta. Pese a que nunca había enfrentado una situación similar durante su carrera profesional, puso en práctica los protocolos de seguridad aérea de Viva Aerobus y tomó la decisión de apagar el motor. Esta maniobra evitó que el propulsor se incendiara o provocara daños mayores.

Además, el ‘mandamás’ del avión de Viva Aerobus informó a la torre de control que se desviaría de la ruta original, para realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.

“Si nosotros no hubiésemos actuado como actuamos, que es el peor de los casos, el motor hubiese sufrido un daño abismal. Es como si corres tu vehículo sin aceite”, recordó el capitán Castillo.

“Es la primera emergencia como esta que me toca”: Capitán del avión de Viva Aerobus cuenta cómo actuó

Días después de salvar a la tripulación y a los pasajeros de una falla en un avión de Viva Aerobus, el capitán Roger Alonso Castillo relató su experencia.

“En el ámbito profesional es la primera vez que me toca una emergencia como esta. Anteriormente sí habíamos tenido, en la universidad, un par de situaciones, pero profesionalmente esta ha sido la única y esperemos que sea la última también”, dijo en entrevista con Tv Azteca.

Lo primero que destacó es que la falla de un motor de avión es tan improbable que “por estadística, necesitas ocho vidas laborales para tener una emergencia como esta. Es cero común” en la aviación.

El capitán Roger Alonso Castillo Rivas, de Viva Aerobus, recibió un reconocimiento por salvar a 215 personas durante un vuelo. (El Financiero)

—¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué reacción tuviste cuando ves que el motor falló?, se le preguntó.

—Tuvimos una falla en una parte del motor, no en todo el motor, en una parte en específica. Por procedimiento, tenemos que apagar el motor, precisamente para evitar daños a la aeronave y que pues se pueda convertir en una tragedia, explicó.

—¿Se daña parte el motor y se sintió eh en el avión completo?, le cuestionaron.

—Fíjate que no se siente. Nosotros en cabina tenemos indicadores que nos dicen que algo está mal, pero como tal que tú lo sientas no. El avión se comporta perfectamente con un solo motor, al grado que los pasajeros decían que no sintieron cuando se apagó el motor.

—¿Cómo lo viviste?

—Nosotros conocemos este efecto como ‘startup effect’, que es el tiempo que tu cerebro tarda en procesar la información. Entonces, cuando nosotros apagamos el motor y la velocidad del del avión empieza a caer, ¡uf! (…) De primera instancia es un poco de parálisis, dura pocos segundos, después entras en un estado muy alerta y cuando controlas todo, ahí sí hay un pequeño espacio para el miedo.

—¿Ustedes tienen la obligación de comunicarles (a los pasajeros) que algo estaba pasando?

—Sí, es parte de nuestro procedimiento informarles.

El capitán Roger Alonso Castillo Rivas detalló que informó a los pasajeros sobre el incidente una vez que la emergencia estaba bajo control y estaban a próximos a aterrizar.

“Evidentemente (los pasajeros) se dan cuenta que algo no está bien, que donde estamos aterrizando no era Mérida. Entonces, sí les informamos, pero bueno, fue ya cuando se controló la situación. En el momento, tú estás concentrado en la falla”, agregó.

El capitán Castillo destacó el trabajo de toda la tripulación durante la emergencia aérea. “Toda la tripulación hicimos un buen trabajo. Y pues los resultados están en que gracias a Dios pudimos aterrizar el avión con éxito en La Habana”. aseguró.

El capitán de Viva Aerobus recibió un reconocimiento en Mérida, Yucatán. (Especial)

Casi al final de la entrevista, el capitán del vuelo de Viva Aerobus que tuvo una falla en el motor se dio tiempo para bromear sobre el aterrizaje de emergencia.

— ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando bajaron de ese avión?

—Salir por un puro. Fue lo primero que hicimos, salir por un puro, dijo entre risas. “No, pues tuvimos que hacer la declaración ante la autoridad de La Habana”.

Dan reconocimiento al capitán Roger Alonso Castillo

La acción del capitán del avión de Viva Aerobus fue reconocida por la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, quien le entregó el reconocimiento como “Valor Meridano”.

“Gracias a la experta maniobra del capitán Castillo y la coordinación de su tripulación, el avión aterrizó de manera segura sin que se reportaran heridos entre los pasajeros o el personal de la aerolínea”, comentó la alcaldesa.

“Este acto ha sido ampliamente reconocido por los pasajeros, sus familiares y la comunidad en general como una verdadera hazaña que merece ser celebrada y reconocida, eso es lo que hace un verdadero héroe ciudadano que demuestra su valor y su gran sentido de proteger a los demás”, destacó la presidenta municipal.