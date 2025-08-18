Mexicana estrenará su primer avión; boletos cuestan entre 2 mil y 4 mil pesos

La aerolínea Mexicana realizará el primer vuelo con su nueva aeronave del fabricante Embraer.

La Aerolínea del Estado Mexicano, que opera con la marca Mexicana, realizará el primer vuelo con su nueva aeronave del fabricante Embraer el 25 de agosto y será Tulum el primer destino al que volará comercialmente el avión.

El gobierno ha comenzado a vender el boleto para el primer vuelo, el cual tiene un precio de hasta 4 mil 29 pesos con equipaje de 15 kilos.

Según la página de reservas de Mexicana, el vuelo inaugural de la aeronave despegará a las 10:00 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para aterrizar hacia las 12:55 en el aeropuerto de Tulum.

Vuelo inaugural de primer avión Embraer del AIFA al aeropuerto de Tulum. (Especial)

¿Cómo son los aviones de Embraer que adquirió Mexicana de Aviación?

Mexicana recibió su primer avión de un pedido de 20 a principios de julio. Después de ello, la aeronave tuvo que realizar una serie de vuelos de certificación antes de poder realizar operaciones comerciales.

Los aviones E2 de Mexicana se configurarán en un diseño de una sola clase.

La aerodinámica avanzada, los motores de nueva generación y los sistemas refinados del E195-E2 contribuyen a una reducción del 29 por ciento en el consumo de combustible en comparación con el avión de la generación anterior.

A medida que las aeronaves comiencen a ingresar a la flota de la aerolínea, que sigue siendo subsidiada, se aumentarán las operaciones hacia nuevas rutas, además del crecimiento de frecuencias de vuelos ya operados.

Cabe recordar que el costo de compra de las aeronaves ascenderá a 21 mil millones de pesos.

El plan de inversión, solicitado ante Hacienda, estima que para este año son necesarios más de 5 mil 815 millones de pesos; en 2026, el flujo de efectivo proveniente del presupuesto tendrá que superar los 6 mil 615 millones de pesos; y para el 2027, el monto ascenderá a 6 mil 835 millones de pesos.