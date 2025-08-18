Infonavit baja puntos para solicitar un crédito hipotecario: ¿Cuántos debes de tener para una vivienda?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) simplificó el modelo para cotizar y tener acceso a un crédito hipotecario para adquirir vivienda nueva para trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos y puedan registrarse en el Programa de Vivienda del Bienestar.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, destacó que en el anterior modelo de crédito en pesos, se calificaba tanto al trabajador como a la empresa en la que trabaja para avanzar con la solicitud, además de que si no se alcanzaban los mil puntos se penalizaba el otorgamiento y se otorgaba un porcentaje del crédito.

¿Cuántos puntos necesitas para solicitar un crédito Infonavit?

Romero Oropeza señaló que el anterior modelo -mismo que había sido ya modificado en la pasada administración de Carlos Martínez para originar todos los créditos en pesos- tenía algunas ‘irracionalidades’ que complicaban a los trabajadores hacer uso del dinero del fondo.

“La presidenta nos pidió que simplificáramos el modelo para el otorgamiento del crédito y que le quitáramos muchas irracionalidades. Por ejemplo, en el modelo anterior, la calificación que tenían que obtener un derechohabiente era de mil 80 puntos y abarcaban diez requisitos; nos pidió la presidenta algo muy sencillo, muy justo, entonces de mil puntos a 100 puntos”, dijo en conferencia.

El nuevo modelo de crédito T100 ahora se reduce a cinco requisitos y a 100 puntos para calificar, dirigido a trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos y puedan tener acceso al crédito.

“Ahorita el cumplimiento de la empresa no afecta el crédito de trabajador, no hay penalización por ese tema y se otorga el 100 por ciento del crédito. Otra cuestión que afectaba mucho era el buró de crédito porque consultaban el buró y rebajaban el monto de crédito. Ahora el buró de crédito solamente se va a consultar para efectos de que el derechohabiente no tenga otra vivienda”, agregó.

Por otro lado, el funcionario comentó que para este año se iniciará la construcción de 300 mil viviendas y en 2025 se sumarán otras 400 mil unidades del programa sexenal. Recordó que el Infonavit financiará la construcción de vivienda de 60 metros cuadrados, a un costo por unidad de hasta 600 mil pesos.

Finalmente destacó que el fondo del Infonavit (Fanvit) tiene un valor neto en recursos de 849 mil millones de pesos, lo que coloca al instituto en una situación favorable para el otorgamiento de crédito.