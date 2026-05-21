Tacos antes de renunciar a Morena: El puesto donde Sergio Mayer comió de ‘chamorrito’ y trompa

Sergio Mayer recomendó unos tacos de carnitas de avenida Miguel Ángel de Quevedo. (Fotos: Cuartoscuro.com / Archivo).

Horas antes de que se hiciera pública la renuncia de Sergio Mayer de Morena, el diputado y actor comió en un pequeño puesto de carnitas en la zona sur de la Ciudad de México.

Tras la polémica que comenzó por la participación de Mayer en La Casa de los Famosos de Telemundo, el diputado solicitó por “motivos de carácter personal” y en carácter de “irrevocable” la renuncia a su militancia en el partido.

¿Dónde comió carnitas Sergio Mayer?

El martes 19 de mayo, el día que Mayer renunció a Morena, también publicó historias en Instagram donde narraba su mañana tras salir del gimnasio: “Después de un buen gym, hay que consentirse”, dijo mientras mostraba sus tacos de carnitas.

El creador de Solo para mujeres pidió de chamorro, oreja y trompa y los preparó “con todo, ¡bien sano sanote”.

En una segunda historia, el diputado presumió que, además, al consumir en este tipo de negocios “apoyamos a nuestra gastronomía” y la economía de las familias mexicanas.

“No saben qué buenas están estas carnitas”, expresó antes de gritar y saludar a uno de los comensales que comía al lado de él. “Uh, ah, me quedé picado”, dijo en gesto de que se había enchilado.

El lugar se llama Super tacos, son carnitas estilo Michoacán, y venden de maciza, costilla, buche, oreja, barriga y cuero.

“Está en Miguel Ángel de Quevedo y casi esquina (con la avenida) Universidad”, en el sur de la capital, recomendó Mayer.

El sitio no está registrado en Google Maps, pero está en la entrada del negocio Jardinería Casa Gálvez. Para mejores referencias, el lugar está justo cruzando la avenida de la entrada vehicular de Walmart Taxqueña.

Súper tacos, donde comió Sergio Mayer (Foto: Captura de Maps).

Los tacos de pastor, arrachera y picaña que también recomendó Sergio Mayer

Mayer es aficionado a los tacos y en otras ocasiones ha dado sus recomendaciones.

Durante la discusión de la reforma al Poder Judicial en una sede alterna en septiembre de 2024, Cuauhtémoc Blanco organizó un banquete a cargo de La Casa del Trompo, una taquería del Estado de México.

El exfutbolista, hoy político, contrató los servicios del restaurante para alimentar a legisladores durante uno de los recesos de la sesión. Pero eso no se quedó ahí, sino que el negocio fue posteriormente elogiado por Sergio Mayer, quien incluso lo presumió en redes y ante seguidores.

“Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al Poder Legislativo y miren, nos trajeron La Casa del Trompo (...) Vayan, están en Interlomas. Acá se lució (Cuauhtémoc Blanco). Acaba de meter un golazo”, dijo Mayer.

Sergio Mayer es aficionado a la gastronomía mexicana. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Casa del Trompo es una taquería especializada en carne al pastor, aunque su menú incluye opciones como tacos de sirloin, arrachera, picaña y bistec, además de tortas, gringas, volcanes y costras. Los precios de sus tacos rondan los 40 pesos, mientras que otros platillos pueden ir de los 95 a los 150 pesos, dependiendo de la preparación.

El restaurante también ofrece servicio de taquizas, aunque no publica un costo fijo para este tipo de contratación. Tiene dos sucursales en Naucalpan, en Interlomas y Satélite, y se ha posicionado en redes sociales por sus promociones como el 2x1 diario en varios de sus productos.