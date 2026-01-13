UFC en México 2026: Fecha, sede, cartelera completa, cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos

La UFC prepara un evento en la CDMX para febrero de 2026, esta es la fecha, el costo de los boletos y más. (Foto: Shutterstock/UFC)

La UFC regresa a México con una función especial para todos los fans de la lucha de artes marciales mixtas que deseen asistir a un evento de este tipo en 2026.

Dentro de la cartelera hay diferentes peleadores de la UFC mexicanos, que luchan por diferentes campeonatos y para llevar el nombre de México a la cima (o mantenerlo), entre los que destaca el campeón Brandon Moreno.

La UFC Fight Night está programado para febrero desde la CDMX, estos son los detalles del evento, desde la fecha hasta el costo de los boletos.

¿Cuándo y dónde es la UFC Fight Night en México?

Las peleas de la UFC Fight Night desde la Ciudad de México están programadas para el sábado 28 de febrero de 2026.

De acuerdo con la página oficial, el evento comienza a partir de las 4:00 p.m. de la hora local y por ahora la transmisión en vivo solo está pactada para Paramount+ con el UFC PASS.

El recinto elegido para el evento de artes marciales mixtas es la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas, número 800, colonia Santa Bárbara, Alcaldía Azcapotzalco.

¿Dónde comprar boletos para la UFC Night en la CDMX y cuánto cuestan?

Los boletos para la UFC Fight Night 2026 en México se pueden comprar en la taquilla de la Arena CDMX o en la página (y aplicación) digital de SuperBoletos.

Los costos de los boletos van desde los $2,000 MXN hasta más de $14,00 MXN y el costo cambia por la zona en la que se consigan los asientos. Estos son los precios de las entradas junto con su sección:

Preferente 3 vista limitada: $2,008 MXN

Preferente 3: $2,008 MXN

Preferente 2 vista limitada: $2,259 MXN

Preferente 2: $2,259 MXN

Preferente 1 vista limitada: $2,510 MXN

Preferente 1: $2,510 MXN

Butaca: $3,138 MXN

Preferente: $3,765 MXN

Barrera oro: $4,380 MXN

Barrera platino: $4,990 MXN

Capacidades diferentes: $4,990 MXN

Zona Miniso: $5,600 MXN

Zona Sabritas: $5,600 MXN

Zona Mega: $5,600 MXN

Zona Banco Azteca: $5,600 MXN

Zona McCormick: $5,600 MXN

Platea oro: $5,600 MXN

SP platino vista limitada: $6,120 MXN

SP oro: $6,120 MXN

SP oro vista limitada: $6,120 MXN

SP platino: $6,120 MXN

Zona Mercado Libre: $6,820 MXN

Zona Elektra: $6,820 MXN

Platea platino: $6,820 MXN

Zona Toyota: $6,820 MXN

Oro: $7,430 MXN

Zona Boing: $8,040 MXN

Zona Pepsi: $8,040 MXN

Retractil platino: $8,040 MXN

Ring side: $8,650 MXN

5ta fila: $9,870 MXN

4ta fila: 411,090 MXN

3ra fila: $12,310 MXN

2da fila: $13,530 MXN

1ra fila: $14,750 MXN

Los boletos se pueden adquirir a 6 meses sin intereses con una tarjeta de crédito perteneciente a Santander.

Cartelera completa de la UFC 2026 en México

Una de las peleas estelares de la UFC Fight Night 2026 en la CDMX es la del peleador mexicano Brandon Moreno, quien fuera el primer campeón de las artes marciales mixtas de nuestro país.

Ahora, se enfrenta a Almabayev, un contendiente originario de Kazajistan. Ambos luchan por el campeonato de Peso Mosca.

La cartelera completa es la siguiente: