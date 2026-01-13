UFC en México 2026: Fecha, sede, cartelera completa, cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos

La UFC regresa a México con una función especial para todos los fans de la lucha de artes marciales mixtas que deseen asistir a un evento de este tipo en 2026.
Dentro de la cartelera hay diferentes peleadores de la UFC mexicanos, que luchan por diferentes campeonatos y para llevar el nombre de México a la cima (o mantenerlo), entre los que destaca el campeón Brandon Moreno.
La UFC Fight Night está programado para febrero desde la CDMX, estos son los detalles del evento, desde la fecha hasta el costo de los boletos.
¿Cuándo y dónde es la UFC Fight Night en México?
Las peleas de la UFC Fight Night desde la Ciudad de México están programadas para el sábado 28 de febrero de 2026.
De acuerdo con la página oficial, el evento comienza a partir de las 4:00 p.m. de la hora local y por ahora la transmisión en vivo solo está pactada para Paramount+ con el UFC PASS.
El recinto elegido para el evento de artes marciales mixtas es la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas, número 800, colonia Santa Bárbara, Alcaldía Azcapotzalco.
¿Dónde comprar boletos para la UFC Night en la CDMX y cuánto cuestan?
Los boletos para la UFC Fight Night 2026 en México se pueden comprar en la taquilla de la Arena CDMX o en la página (y aplicación) digital de SuperBoletos.
Los costos de los boletos van desde los $2,000 MXN hasta más de $14,00 MXN y el costo cambia por la zona en la que se consigan los asientos. Estos son los precios de las entradas junto con su sección:
- Preferente 3 vista limitada: $2,008 MXN
- Preferente 3: $2,008 MXN
- Preferente 2 vista limitada: $2,259 MXN
- Preferente 2: $2,259 MXN
- Preferente 1 vista limitada: $2,510 MXN
- Preferente 1: $2,510 MXN
- Butaca: $3,138 MXN
- Preferente: $3,765 MXN
- Barrera oro: $4,380 MXN
- Barrera platino: $4,990 MXN
- Capacidades diferentes: $4,990 MXN
- Zona Miniso: $5,600 MXN
- Zona Sabritas: $5,600 MXN
- Zona Mega: $5,600 MXN
- Zona Banco Azteca: $5,600 MXN
- Zona McCormick: $5,600 MXN
- Platea oro: $5,600 MXN
- SP platino vista limitada: $6,120 MXN
- SP oro: $6,120 MXN
- SP oro vista limitada: $6,120 MXN
- SP platino: $6,120 MXN
- Zona Mercado Libre: $6,820 MXN
- Zona Elektra: $6,820 MXN
- Platea platino: $6,820 MXN
- Zona Toyota: $6,820 MXN
- Oro: $7,430 MXN
- Zona Boing: $8,040 MXN
- Zona Pepsi: $8,040 MXN
- Retractil platino: $8,040 MXN
- Ring side: $8,650 MXN
- 5ta fila: $9,870 MXN
- 4ta fila: 411,090 MXN
- 3ra fila: $12,310 MXN
- 2da fila: $13,530 MXN
- 1ra fila: $14,750 MXN
Los boletos se pueden adquirir a 6 meses sin intereses con una tarjeta de crédito perteneciente a Santander.
Cartelera completa de la UFC 2026 en México
Una de las peleas estelares de la UFC Fight Night 2026 en la CDMX es la del peleador mexicano Brandon Moreno, quien fuera el primer campeón de las artes marciales mixtas de nuestro país.
Ahora, se enfrenta a Almabayev, un contendiente originario de Kazajistan. Ambos luchan por el campeonato de Peso Mosca.
La cartelera completa es la siguiente:
- Peso mosca: Brandon Moreno vs. Asu Almabayev
- Peso mosca: Edgar Chairez vs. Felipe Bunes
- Peso mosca: Imanol Rodriguez vs. Kevin Borjas
- Ligero: Daniel Zellhuber vs. King Green
- Peso gallo: Santiago Luna vs. Angel Pacheco
- Peso medio: Ryan Gandra vs. Jose Daniel Medina
- Gallo de las mujeres: Macy Chiasson vs. Ailin Pérez
- Peso medio: Damián Pinas vs. Wes Schultz
- Peso gallo: Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho
- Women’s Flyweight: Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaitė