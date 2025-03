¿Quién es David Martínez, el médico del IMSS que triunfó en su debut en la UFC?

¡Salió bueno pa’l trompo! David Martínez, médico del IMSS, luchó con el Covid-19 y ahora contra los luchadores de la UFC, tras su debut profesional el pasado 29 de marzo en la Arena CDMX.

En el evento subió al cuadrilátero el peleador Lazy Boy, pero los reflectores estuvieron con Martínez, quien debutó con una victoria al noquear a su rival en el primer round, en el evento estuvo el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, pero como espectador.

David Martínez estuvo en las filas del IMSS cuando inició la pandemia, por lo que tuvo que participar en la atención de los casos de personas con Covid-19.

David Martínez fue médico del IMSS durante las primeras etapas de la pandemia por Covid-19. (Foto: IMSS)

Él es David Martínez, médico del IMSS, que ahora es peleador de la UFC

David Martínez debutó como peleador de la UFC el pasado 29 de marzo en la Arena Ciudad de México, sin embargo, antes de su llegada al ring, existe una historia detrás.

El deportista tiene 27 años y desde 2021 puso una pausa en sus labores médicas para prepararse dentro de las artes marciales.

Martínez se convirtió en médico interno del Hospital General No. 68 de Tulpetlac, Estado de México, en 2019, un año antes del inicio de la pandemia, además es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM.

“Llegaba de las guardias, comía algo, a veces no había dormido o estaba cansado, pero así me iba a entrenar, sin embargo, mis papás y mi hermana me ayudaban mucho para poder seguir los entrenamientos”, compartió en una entrevista para el IMSS.

David Martínez dejó su profesión como médico para dedicarse a las artes marciales. (Foto: IMSS)

Todo se complicó porque comenzaron las infecciones por Covid-19 y se duplicaron sus guardias, pero nunca dejó de prepararse física y mentalmente para convertirse en un atleta de artes marciales, estos momentos en el hospital con los pacientes los comparó con su disciplina.

“No cualquier persona aguanta sesiones laborales de 25, 30 o más horas, y siguen de pie, atendiendo a la gente, al igual que en la pelea, no muchas personas pueden seguir lanzando golpes o aguantando los impactos del rival (...) tanto los peleadores como los médicos son personas extraordinarias, superhumanos y gladiadores”.

David Martínez cumplió su meta cuando en 2024 firmó un contrato con la empresa Ultimate Fighting Championship (UFC).

Por el momento, el luchador mexicano de la UFC no ejerce su profesión como médico, sin embargo, en un futuro se ve regresando a ser un profesional de la salud: “Siempre me he imaginado ya con un poquito más de edad trabajando en el IMSS, a lo mejor en alguna especialidad, a mí me gusta mucho dar consultas”, finalizó.

David Martínez debutó en la UFC con una victoria por nocaut. (Foto: Fox Sports)

¿Cómo fue el debut de David Martínez en la UFC?

David Martínez subió al cuadrilátero el pasado 29 de marzo para enfrentar a Saimon Olivera en la cartelera estelar, donde figuraron peleadores del nivel de Lazy Boy.

El árbitro marcó el inicio del combate y el mexicano se lanzó contra su rival, a quien consiguió derribar de un golpe en la quijada.

Martínez siguió con los golpes mientas Olivera estaba en el suelo y el juez lo proclamó ganador por nocaut técnico en el primer round, para lograr su primera victoria como luchador de la UFC.