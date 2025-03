‘No se preocupen, habrá bandera’: Rommel asegura que resolverá problema de clavadistas en Copa Mundial 2025

¿Siempre sí? Rommel Pacheco, titular de la Conade, aseguró que los clavadistas mexicanos sí portarán la bandera de nuestro país y se escuchará el Himno Nacional en la Copa Mundial 2025.

Esto a pesar de la falta de registro de la Federación Mexicana de Natación ante World Aquatics por el caso Kiril Todorov, extiitular de la FMN, quien es acusado por desvío de recursos.

Pacheco confirmó el inicio de conversaciones para que los atletas nacionales representen a nuestro país en la competencia que se celebra en Guadalajara.

Rommel Pacheco aseguró que los atletas mexicanos sí podrán representar a nuestro país en la Copa del Mundo de clavados 2025. (Foto: Especial)

¿Qué dijo Rommel Pacheco acerca de la prohibición a los clavadistas de usar la bandera mexicana?

Rommel Pacheco, director de la Conade, primero aseguró que no iba a permitir que los representantes de México tuvieron prohibido entonar el himno en caso de ganar una medalla de oro y el uso de la bandera en el uniforme.

“Si bien recuerdan yo gano la Copa del Mundo de Clavados, en ese entonces México también tenía problemas con la federación internacional y no me dejaron ni cantar el himno nacional ni portar la bandera ni el uniforme y eso no lo voy a permitir otra vez”, dijo para MVS deportes el pasado 27 de marzo.

Actualmente, confirmó el inicio de conversaciones de la Conade con World Aquatics para resolver el problema y que se levante la prohibición.

“Ahora en abril tenemos el mundial de clavados luego de 10 años sin un evento internacional, estamos resolviendo el tema de la federación con World Aquatics, esta comisión organizadora junto con el Comité Olímpico Mexicano”, reveló en un encuentro con los medios este 30 de marzo.

El exclavadista Rommel Pacheco aseguró que sí se escuchará el Himno Nacional y los clavadistas representarán a México sin importar que no se reconozca a la Federación Mexicana de Natación, porque él “ya lo sufrió” y no va a ocurrir otra vez.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para que los atletas tengan todo el fogueo, la preparación y los ánimos (...) No le hagan caso a esas noticias chismosas, el día de hoy no hay una Federación Mexicana de Natación, por eso trabajamos entre todos y eso se arregle, no se preocupen, hay bandera, himno y todo en el mundial de clavados, yo lo sufrí y ningún otro atleta lo va a padecer”, declaró ante la prensa, de acuerdo con La Jornada.

Rommel Pacheco confirmó el inicio de diálogo con World Aquatics para resolver problema de la Federación Mexicana de Natación. (Foto: Especial) (Especial)

¿Por qué los clavadistas mexicanos no pueden usar la bandera de México en el mundial 2025?

El problema tiene un origen en 2019 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusa a Kiril Todorov por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones ilícitas y desvío de recursos de la Federación Mexicana de Natación.

World Aquatics solicitó removerlo de su cargo, pero Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade, continuó con su reconocimiento en el cargo y negó poner un comité emergente para la elección de un nuevo director.

Como consecuencia, World Aquatics retiró el registro de la FMN, el cual no se ha restablecido, lo que implica que los atletas mexicanos que participen en eventos acuáticos internacionales, como la Copa Mundial de clavados 2025, deben competir como “neutrales”, es decir que no pueden representar a nuestro país, ni mostrar la bandera en el uniforme o entonar el himno si ganan medalla de oro.