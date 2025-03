‘No lo voy a permitir’: Rommel Pacheco se opone a prohibición a clavadistas de usar bandera de México

¡No se escuchará el Himno Nacional! Los clavadistas mexicanos que participen en la Copa del Mundo 2025 con sede en Guadalajara tiene prohibido portar la bandera de México en la celebración o en el uniforme, así como escuchar el lábaro patrio en caso de ganar una medalla de oro.

Esto se debe a que World Acuatics retiró el registro oficial de la Federación Mexicana de Natación en 2024, luego de investigaciones contra Kiril Todorov, extitular de la FMN, a quien se le acusa por desvío de recursos.

Rommel Pacheco, titular de la Conade, aseguró que no va a permitir que los atletas mexicanos que participen en el mundial de clavados 2025 tengan esta prohibición.

Clavadistas mexicanos deben competir como "neutrales" en la Copa del Mundo de Clavados 2025. (Foto: Especial) (Nación321/Especial)

¿Por qué los clavadistas mexicanos no pueden usar la bandera en el uniforme ni entonar el Himno Nacional en caso de ganar medalla?

Kiril Todorov fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desvío de recursos y operaciones ilícitas, investigación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el 2019.

Sin embargo, Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade, continuó reconociéndolo como la ‘cabeza’ de la Federación Mexicana de Natación, acción que desacató la solicitud de World Acuatics respecto a poner un Comité estabilizador emergente y posteriormente elegir al nuevo director.

Ante la decisión de Ana Guevara, World Acuatics decidió retirar el registro de la FMN y, por lo tanto, los atletas mexicanos que participan en la Copa Mundial de Clavados 2025 no pueden portar la bandera en el uniforme, ni mostrarla en caso de ganar una medalla, asimismo no se puede entonar el Himno Nacional.

De acuerdo con TV Azteca, los clavadistas nacionales participan como competidores “neutrales”.

Rommel Pacheco, director de la Conade, asegura que no permitirá prohibición del himno y la bandera mexicana en la Copa Mundial de Clavados 2025

Rommel Pacheco, exclavadista y titular de la Conade, aseguró que “hará todo lo posible” por evitar la prohibición de usar la bandera y entonar el himno a los atletas mexicanos que participen en el mundial de clavados 2025.

“Si bien recuerdan yo gano la Copa del Mundo de Clavados, nuevamente México tenía problemas con la federación internacional y no me dejaron ni cantar el himno nacional ni portar la bandera ni el uniforme y eso no lo voy a permitir otra vez”, declaró en una entrevista para ‘Burro’ Van Rankin y Memo Schutz en MVS deportes.

El esposo de Lylo Fa aseguró que inició conversaciones con World Aquatics para constituir el comité y designar un nuevo director de la Federación Mexicana de Natación.

“Ya estamos trabajando de la mano con World Aquatics y con el Comité Olímpico Mexicano para que en la construcción de esta nueva federación nuestros atletas no sean afectados, pero no ha sido fácil, es uno de los temas que tenemos pendientes de arreglar".

Rommel Pacheco aseguró que entabló conversaciones con World Acuatics para resolver caso de la FMN. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

María José Alcalá, directora del COM, culpa a Ana Guevara por perdida del registro de la FMN

María José Alcalá señaló a Ana Gabriela Guevara por ser responsable de la pérdida del registro de la Federación Mexicana de Natación.

“No nos engañemos, la FMN fue expulsada de la World Aquatics y para no quitarle los derechos a los atletas, deben participar así, sin nacionalidad (...) Si estamos así es por quien estuvo al frente de la federación y porque la administración pasada de la Conade lo apoyó, eso nos dejó en una situación delicada”, mencionó la titular del Comité Olímpico Mexicano según Latinus.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de Clavados 2025 y qué mexicanos participan?

La Copa del Mundo 2025 de clavados inicia el jueves 3 de abril y termina el domingo 6 de abril, el torneo se llevará a cabo en Guadalajara.

De acuerdo con el COM, estos son los atletas mexicanos que participan en la competencia, entre ellos el multimedallista olímpico Osmar Olvera.