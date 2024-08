Osmar Olvera quiere otra medalla en París 2024: ¿Dónde y a qué hora ver la final de trampolín?

París 2024 está dando gratas sorpresas a los mexicanos, y una de las jóvenes promesas del deporte en nuestro país es Osmar Olvera, ganador de medalla de plata en clavados sincronizados junto a Juan Manuel Celaya, y que ahora va por la presea individual.

El clavadista mexicano clasificó en cuarto lugar durante la jornada de actividades este 7 de agosto en París 2024 a la final de clavados en trampolín de 3 metros, solo por detrás de los dos competidores chinos Wang Zongyuan y Xie Siyi, y el británico Jack Laugher.

Ahora, Olvera busca su segundo metal de la actual edición de los Juegos Olímpicos en lo que será una clara disputa contra sus rivales originarios de China, nación que ha arrasado en todas las competencias de clavados.

“Me he sentido un poco mejor que ayer (en la calificación, quinto con 444.15 puntos) y estoy contento de pasar a la final. Me he sentido básicamente bien, también en lo mental, ya solo queda concentración para mañana”, declaró a AFP el clavadista.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganaron medalla de plata, la segunda para México en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Xinhua News Agency)

¿Cómo le fue a Osmar Olvera en las semifinales de clavados?

Olvera clasificó a la ronda de semifinal en clavados desde el trampolín de 3 metros, misma que se realizó este 7 de agosto.

El clavadista mexicano finalizó con un total de 463.75 puntos, por los 467.05 de Jack Laugher, que terminó tercero y con el que quedó a menos de 4 unidades. Cabe destacar que el británico fue medallista de bronce en Tokio 2020, por lo que existe la posibilidad de que el mexicano de 20 años forme parte del podio.

La semifinal fue dominada por los chinos Wang Zongyuan con 537.85 unidades luego de seis ejecuciones, seguido del campeón olímpico vigente Xie Siyi, con 505.85. Fueron los únicos que pasaron la marca de los 500 puntos.

El clavadista Osmar Olvera nació en la Ciudad de México. (Especial / El Financiero / Facebook Osmar Olvera)

Fecha y horario final de clavados: ¿Cuándo compite Osmar en París en 2024?

La actuación de Osmar Olvera en la final de clavados desde el trampolín de 3 metros será la última actuación del atleta mexicano en los Juegos Olímpicos previo a la clausura, a realizarse el próximo 11 de agosto de cara a Los Ángeles 2028.

El clavadista, quien ha trabajado de la mano de la entrenadora china Ma Jin, volverá al trampolín con el objetivo de dar otra presea a México y sumar en el medallero de París 2024.

Fecha: Jueves 8 de agosto de 2024

Jueves de 2024 Horario: 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión por TV, streaming y online de los Juegos Olímpicos: ¿Dónde ver la final de Osmar Olvera en París 2024?

Al igual que el clavadista Osmar Olvera, otros 11 atletas de diferentes países, entre ellos China, Gran Bretaña, Colombia y República Dominicana, pelearán por tener uno de los tres primeros puestos y darle a su delegación una medalla más.

Osmar Olvera es la figura principal del equipo de clavados de México en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Facebook Osmar Olvera)

Si no te quieres perder en vivo la final de clavados desde el trampolín de tres metros, tendrás que madrugar y, en su defecto, pedir permiso en la ‘chamba’ o escuela para que te den ‘chance’ de ver completa la competencia que consta de 6 clavados por participante.

La buena noticia es que estará disponible por TV abierta, así como algunos calates de paga e incluso en plataformas de streaming, así que no hay pretexto para perderte la participación de Osmar Olvera.

TV abierta: Canal y Canal 9.

TV de paga: TUDN y Claro Sports.

Streaming y online: A través del canal de YouTube de Claro Sports.





Con información de AP y AFP