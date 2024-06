Del odio al amor: Osmar le agradece a Ana Guevera tras reclamar becas

Osmar Olvera olvidó los malentendidos y se encargó de dar unas palabras para la Delegación Mexicana en el abanderamiento de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Osmar Olvera reconoció que se encontraba en representación de la delegación, dio un agradecimiento especial a Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade)

La Delegación Mexicana recibió el abanderamiento de cara los juegos olímpicos de París 2024. (Foto: Presidencia)

¿Por qué agradeció Osmar Olvera a Ana Guevara?

El clavadista agradeció de forma específica a Ana Gabriela Guevara por permitirle viajar con su entrenadora, Ma Jin.

“Gracias Ana por la estrecha comunicación que has propiciado y el respaldo muy particular para que mi entrenadora Ma Jin viaje con nosotros a París”, dijo el atleta.

El domingo 12 de mayo, Osmar Olvera ofreció una conferencia de prensa, donde anunció que su entrenadora viajaría con él, esto después de distintas conversaciones que tuvo con Ana Guevara. ”He tenido conversaciones con Ana Guevara, quien me ha asegurado que Ma Jin estará presente en la competencia más importante”, reveló el atleta.

¿Qué dijo Ana Gabriela en la ceremonia de abanderamiento de la Delegación Mexicano?

Ana Guevara también agradeció a Osmar por sus emotivas palabras y felicitó a Francia por ser sede de la justa olímpica.

“Es momento cumbre, después de esperar tanto tiempo ser sede. Regresan de nuevo a Francia, donde esperan una gran fiesta, van a tener el privilegio reabrir las puertas mundo”, dijo Ana Guevara.

Se mantuvo firma para felicitar a todos los integrantes que representarán a México en los próximos Juegos Olímpicos a pesar de los múltiples problemas que ha vivido con algunos de los seleccionados, como el equipo de natación artística.

¿Qué pasó con Osmar Olvera cuando criticó a Ana Guevara?

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, fue afectado por el retiro de las becas en enero del 2023 y aunque expresó su descontento durante el Campeonato mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Qatar, señaló que no se encuentra en problema con ninguna autoridad deportiva.

“Al final, no estoy en conflicto con nadie. Conade me ha estado apoyando proporcionándome instalaciones, un médico, un fisioterapeuta. Estoy agradecido con todas las instituciones que me han respaldado. He tenido conversaciones muy positivas con Ana, quien me ha asegurado que mi entrenadora estará conmigo. Por lo tanto, solo puedo agradecer a todos por su apoyo”, señaló Olvera en una conferencia.

Equipo de natación gana amparo contra la Conade

Después de que a los atletas de la Federación Mexicana de Natación les retiraron las becas por temas legales, el equipo de natación artística ganó el último amparo.

La Conade enfrenta acusaciones por presuntos malos manejos y posibles desvíos que presuntamente superiores a los 200 millones de pesos.

En mayo del 2023, el equipo de natación interpuso amparos contra la Conade con el objetivo de recibir sus becas de alto rendimiento.