¿Osmar Olvera hace las paces con Ana Guevara? Clavadista que criticó falta de becas, se prepara para JJOO

A solo unos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, los miembros de la delegación mexicana continúan su preparación para llegar en su mejor forma a la competencia deportiva. Uno de ellos es el clavadista y favorito para obtener una medalla olímpica, Osmar Olvera.

El joven de 19 años ofreció una conferencia el pasado domingo 12 de mayo, durante la cual anunció que asistirá a los próximos Juegos Olímpicos de París junto a su entrenadora, Ma Jin. Además, destacó que ha mantenido conversaciones con la presidenta de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara.

“He tenido conversaciones con Ana Guevara, quien me ha asegurado que Ma Jin estará presente en la competencia más importante”, reveló el atleta.

Esto se debe a que Olvera no pudo contar con su entrenadora debido a problemas legales en los deportes acuáticos en México. Según el atleta, la situación ha sido resuelta después de varias conversaciones con Ana Guevara.

Osmar Olvera ganó medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Qatar. (EFE) (EFE)

¿Qué dijo Osmar Olvera sobre la situación con la Conade?

El clavadista mexicano es uno de los afectados a quienes Guevara les retiró sus becas en enero de 2023; sin embargo, el atleta señaló que no tiene problemas con las autoridades deportivas.

“Al final, no estoy en conflicto con nadie. Conade me ha estado apoyando proporcionándome instalaciones, un médico, un fisioterapeuta. Estoy agradecido con todas las instituciones que me han respaldado. He tenido conversaciones muy positivas con Ana, quien me ha asegurado que mi entrenadora estará conmigo. Por lo tanto, solo puedo agradecer a todos por su apoyo”, señaló Olvera en una conferencia.

El clavadista mexicano había expresado su descontento durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Qatar, el pasado mes de febrero.

Esto ocurrió después de que la cuenta de Instagram de la Conade felicitara al medallista por obtener el primer lugar en la prueba.

“Gracias, solo me falta la beca desde hace un año y estaremos completos”, escribió Osmar junto con un par de emoticones y la bandera de México.

Osmar Olvera fue campeón en World Championship Doha 2024. (Foto: Instagram / @osmardiver05).

¿Osmar Olvera es favorito en los Juegos Olímpicos de París?

Después de conseguir medallas en los mundiales de Doha y Fukoka, el clavadista está consciente que es uno de los favoritos en traer medalla olímpica con la Delegación Mexicana.

“Soy muy consciente, es normal que me cuelguen la medalla. Me dicen que piense en el clavado y no en las medallas. Quiero ganar, pero no es mi preocupación, lo veo como motivación, que mucha gente sabe que estoy compitiendo por estar en el podio, más que presión lo veo como motivación”, añadió.