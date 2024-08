¡Hay tiro! María José Alcalá y Ana Guevara discuten ‘apoyo’ a deportistas mexicanos tras medalla en clavados

Ana Gabriela Guevara y María José Alcalá, representantes de la Conade y el COM respectivamente, discutieron el tema de apoyo a deportistas en París 2024. (Fotoarte: El Financiero) (Xinhua News Agency / Cuartoscuro)

No todo ha sido paz, tranquilidad y alegría en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ya sumamos tres preseas en las diferentes disciplinas en las que atletas mexicanos han competido, siendo clavados sincronizados la última donde México ganó medalla de plata con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya.

Las titulares del Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se han hecho de palabras en las últimas horas gracias a las declaraciones que ha vertido cada una con respecto al desempeño de los deportistas mexicanos que compiten en París 2024.

Hasta el momento, México en el medallero de los Juegos Olímpicos cuenta con dos medallas de plata y una de bronce, lo que inicialmente reprochó Ana Guevara, de Conade. Tras ganar la última medalla de plata este 2 de agosto, María José Alcalá respondió y la exatleta olímpica volvió a declarar.

Ana Gabriela Guevara habló de los deportistas mexicanos en París 2024. (Foto: X @Conade/AP/Cuartoscuro)

Ana Guevara critica atletas mexicanos en París 2024

La actuación de algunos deportistas mexicanos que estuvieron cerca de conseguir medalla en los Juegos de París 2024 fueron criticados por Ana Gabriela Guevara, quien destacó las ‘medallas perdidas’ más que los logros de los atletas.

“Ya tenemos menos cuatro, gimnasia, clavados, el surf, que ahí costó el hecho de competir ante el de casa como lo dijo nuestro competidor. Son cosas que pasan y hay que seguir adelante y el equipo responda”, dijo la presidenta de la Conade en entrevista a un medio de comunicación, de acuerdo con una publicación de ESPN realizada este jueves.

Aunque destacó algunas participaciones, también destacó la importancia de esta competencia en el deporte, así como los resultados de la delegación mexicana.

“Son Juegos Olímpicos y aquí no se viene a inventar, sino a competir y a pelear por los mejores lugares. Hemos tenido participaciones decorosas. Había apuestas de medallas en algunas participaciones (…) se compite al alto nivel”.

Ana Guevara destacó las 'medallas perdidas' más que las obtenidas por la delegación mexicana en París 2024. (Foto: Cuartoscuro)

María José Alcalá responde a Ana Guevara críticas hacia deportistas: ¿Qué dijo?

Tras la histórica medalla de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en clavados sincronizados, la titular del COM fue abordada por algunos medios de comunicación, a quienes respondió preguntas relacionadas con las recientes declaraciones de Guevara, quien también compitió en Juegos Olímpicos hace 20 años.

Alcalá destacó la falta de apoyo económico de la Conade a deportistas, sobre todo los relacionados con deportes acuáticos, por lo que Guevara no tendría derecho de criticar los esfuerzos de los atletas.

“Cuando tú señalas cosas innecesarias o señalas a los atletas de que dicen que ‘se perdieron tantas medallas’... No puedes perder lo que no construiste para que ellos llegaran con mucha más facilidad a París y (…) prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de tus atletas, ¿qué más puedo decir?”, aseguró la titular del COM.

De igual forma, destacó que todavía hay disciplinas en las que participan atletas mexicanos por la cuales hay oportunidad de medalla. “Creo es momento de apoyar a los deportistas mexicanos. Debemos estar en las buenas y malas, ya que ellos defienden la bandera”.

La titular del COM, María José Alcalá, lamentó la postura de Ana Guevara. (Foto: Mexsport)

Ana Gabriela Guevara, titular de Conade, reacciona a postura del COM

Después de que Marijose Alcalá compartiera su postura respecto a los comentarios de Ana Gabriela Guevara, la titular de Conade fue abordada nuevamente y compartió lo que pensaba al respecto.

Contrario a lo que asegura la presidenta del COM, Guevara destacó que sí existe apoyo hacia los nadadores, puesto que entrenan en las instalaciones Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), que pertenecen al gobierno federal, y que su preparación va más allá de las becas que está negó desde 2023.

“Su argumento alrededor de si se construye o no... con una disciplina no se detiene el deporte. Hay una secuencia de tiempo (…) un trasfondo que se traduce a poder llegar con mucha más competitividad”, dijo en una entrevista con Esto.

En el caso de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, a quienes puso de ejemplo tras ganar medalla de playa en los Juegos Olímpicos, explicó de qué forma ha intervenido Conade en su preparación.

Ana Gabriela Guevara asegura que la Conade sí ha apoyado a los deportistas mexicanos. (Foto: Cuartoscuro y X @conade)

“Los chicos entrenan en el CNAR, la entrenadora Ma Jin es contratada por el Estado Mexicano y que es la que comandó y guio a esta pareja para poder hacerlo, y finalmente el resultado está ahí”, aseguró Guevara, quien agregó sentirse conforme con su gestión en la Conade y las decisiones tomadas en torno al tema.

“Tengo toda la tranquilidad y la certeza de que hemos hecho, como institución rectora del deporte, lo apropiado y lo debido para acompañar a los atletas en llegar a la justa veraniega. Todo el apoyo y todo el trabajo que se hizo con el equipo mexicano para poder estar presente y que llegaran a este nivel”.