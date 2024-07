Nuria Diosdado vs. la ‘tiranía’ de Ana Guevara y Conade: Así encabezó la resistencia previa a París 2024

A un año y medio de que explotó el pleito entre Ana Guevara y el equipo de natación mexicano, los ojos de México y el mundo voltean a los Juegos Olímpicos de París 2024, cuya inauguración se realizará este viernes 26 de julio, a las 11:30 horas, tiempo de México.

Los atletas mexicanos desfilarán ataviados con la ‘Victoria alada’, el uniforme de gala que muestra al Ángel de la Independencia en la espalda y serán encabezados por Alejandra Orozco y Emiliano Hernández, los abanderados de la delegación mexicana en París 2024.

Aunque la clavadista Orozco y el pentatleta Hernández portarán la bandera de México en el desfile que concluirá frente a la Torre Eiffel, los deportistas mexicanos cuentan con una líder que encabezó la pelea contra Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade): Nuria Diosdado, capitana de la Selección Nacional de Nado Artístico.

¿Cómo inició la bronca entre el equipo de natación de México y Ana Guevara de Conade?

Nuria Diosdado, quien participará en sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024, es la líder de la resistencia en contra de Ana Guevara, de Conade. (Instagram @nuriagodgiven / Cuartoscuro)

Para conocer la historia del pleito entre Ana Guevara y los deportes acuáticos debemos remontarnos a enero de 2023. En ese entonces, la titular de la Conade retiró las becas deportivas y apoyos para atletas mexicanos de disciplinas acuáticas.

El apoyo se condicionó a que no reconocieran de manera pública a la Comisión Estabilizadora de la Federación Mexicana de Natación. Este Comité se creó luego de que Kiril Todorov, como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), fue acusado de peculado, al presuntamente apropiarse de unos 8.7 millones de dólares destinados a la FMN.

A partir de ese momento, Ana Guevara comenzó con una guerra de declaraciones con el equipo de natación. Poco a poco y con el objetivo de recuperar las becas de la Conade, los deportistas mexicanos se unieron y llevaron su caso hasta los juzgados.

Durante todo este tiempo, Nuria Diosdado, quien participará en sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024, se erigió como la líder de la resistencia en contra de Ana Gabriela Guevara.

Diosdado se dijo orgullosa por encabezar la batalla legal y moral contra Ana Guevara, directora de la Conade, quien percibe un salario de 105 mil 228.35 pesos.

“Somos atletas que nos esforzamos todos los días. Si al equipo de natación artística o a mí en especial nos nombran como esta cara de la resistencia (…) nos sentimos orgullosas de ser esa voz que ha podido levantar muchas historias de deportistas que sabemos que se han desbloqueado gracias a que el equipo de Natación Artística empezó con esto (reclamar falta de apoyos)

“Estamos contentos con lo que hemos logrado, firmes en nuestras convicciones y así seguiremos”, dijo Nuria Diosdado, de acuerdo con el sitio Latinus.

¿Quién es Nuria Diosdado, la ‘sirena’ mexicana que ha ganado 17 medallas? Esta es su biografía

Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. (Foto: EFE)

La atleta mexicana nació el 22 de agosto de 1990, en Jalisco, estado que es la cuna de otros deportistas destacados como Sergio ‘Checo’ Pérez, Lorena Ochoa o Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Nuria comenzó en la natación cuando tenía 12 años y como posible respuesta a la hiperactividad, por lo que su padre la llevó a ver una prueba y fue ahí que se enamoró de ese deporte.

Luego de elegir el deporte de alto rendimiento como su profesión, Nuria Diosdado debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006. En esa justa deportiva conquistó dos medallas de oro con apenas 15 años cumplidos.

Cuatro años más tarde, Diosdado vivió uno de los momentos más complicados en su trayectoria deportiva, cuando fue despojada de 6 medallas por dar positivo a dopaje.

La carrera de Nuria Diosdado incluye participaciones en Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Natación (FINA), así como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Río de Janeiro 2016, Londres 2012 y ahora París 2024.

Nuria Diosdado también cuenta con una trayectoria académica importante. La deportista mexicana es licenciada en Administración, Maestra en Marketing y Maestra en Ingeniería Imagen Pública. “Cuando realmente se quiere, la vida académica a la par de la deportiva si son posibles”, aseguró en su cuenta de X, antes Twitter.

’Por mí, que vendan calzones o Avon; son mentirosas y deudoras’: ¿Qué se dijeron Ana Guevara y las clavadistas?

Una de las frases que le pusieron más gasolina al pelito entre el equipo de natación y la Conade fue de Ana Guevara, quien calificó como “deudoras” y “mentirosas” a las nadadoras mexicanas que reclamaron la falta de apoyo económico del Gobierno de México.

Guevara fue más allá y agregó que no le importaba que las deportistas vendieran trajes de baño o que incluso vendieran contenido en plataformas de paga para adultos, como fue el caso del clavadista Andrés Villarreal.

“Por mí, que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, declaró Ana Gabriela Guevara.

Durante la misma entrevista radiofónica, Guevara agregó que ella no es responsable del conflicto en la Federación Mexicana de Natación y lamentó que se perjudique a los nadadores y clavadistas mexicanas.

Nadadoras mexicanas ganan pleito legal de Ana Guevara y la Conade

El equipo de nado sincronizado encabezó la lucha contra la falta de becas. (Foto: Mexsport/ Cuartoscuro)

A mediados de junio pasado, Nuria Diosdado y el equipo de natación consiguieron otro resultado histórico: Derrotaron de manera definitiva a Ana Guevara y la CONADE, luego de que un juez falló a su favor y se tendrán que liberar los apoyos y becas correspondientes a los éxitos deportivos que han tenido hasta la fecha.

El fallo es “contra la omisión de realizar los trámites para la continuación de la prestación de la beca con motivo de sus méritos deportivos; la cancelación o suspensión de la beca de referencia; y la cancelación de apoyos económicos para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; en el Mundial de Fukuoka, Japón; y en los Juegos Panamericanos”, de acuerdo con un reporte de la cadena ESPN.

El abogado de las nadadoras, Luis Jiménez, detalló que la CONADE tiene que cumplir con todas sus obligaciones, luego de que el juez emitió una sentencia definitiva. Si la Conade no cumple con las condiciones dispuestas por el juzgador, el organismo que dirige Ana Guevara, tendría que pagar una multa.

Después del fallo y a solo unos días del inicio de las competencias de París 2024, Ana Guevara explicó qué pasó con las becas de los atletas olímpicos mexicanos.

“Es un juego mediático, nosotros estamos atrás de la garantía, de primero los deportistas y se ha vuelto un golpeteo para la institución y para mí, diciendo ‘le ganaron’. No, no me ganaron, es un derecho que tiene cualquier mexicano y que está facultado en la constitución. Es un amparo que lo faculta un juez, no respetando la normativa, el reglamento (…) si lo topicalizamos al deporte, no es un juego limpio”.

París 2024: ¿Qué esperar de la Selección Mexicana de Natación Artística en los Juegos Olímpicos?

El equipo de natación artística de México vivió en 2023 un año de ensueño. Además de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, las deportistas mexicanas conquistaron dos medallas de oro en los Panamericanos, una medalla de plata en el Campeonato Mundial, tres oros y un bronce en Copa del Mundo y cinco oros y cuatro platas en Centroamericanos.

Nuria Diosdado y Joana Jiménez hicieron historia en el deporte mexicano al conseguir el oro en la prueba de nado sincronizado dueto libre.

Pese a los buenos resultados, la Federación Internacional de Natación coloca a México en el puesto 14 a nivel mundial de los mejores equipos.