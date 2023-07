¿Qué pasó con el apoyo de Conade? Nadadoras mexicanas viajan a Japón con patrocinadores

¡Se fueron a Japón! La noche del pasado 8 de julio, la nadadora profesional Nuria Diosdado reveló que el equipo de natación artístico de México se trasladó a Fukuoka para una competencia internacional, por lo cual agradeció a dos organizaciones por financiar el viaje.

Desde finales de 2022, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se ha visto envuelta en una polémica luego de que su titular, Ana Gabriela Guevara, suspendió apoyos a ciertos nadadores y clavadistas mexicanos.

Tras aquella acción, algunos deportistas han tenido que vender contenido en plataformas de paga o trajes de baño para financiar sus viajes a competencias internacionales.

A mediados de mayo, el equipo artístico de natación se llevó doble medalla de oro dentro del mundial que se celebró en la ciudad de Soma Bay, Egipto, sin el apoyo de Conade.

Una de las profesionales en revelar la falta de apoyo de Conade fue Nuria Diosdado, quien empezó su trayectoria en el deporte desde una edad muy temprana, pero actualmente es la capitana de la selección mexicana de natación artística.

El equipo de natación artística estará en los Juegos Centroamericanos 2023 y el Mundial de julio gracias a dinero de privados. (Instagram)

Actualmente, el equipo de natación artística se encuentra entrenando para la vigésima edición del World Aquatics Championships de Fukuoka, Japón, que se lleva a cabo del 14 al 30 de julio.

World Aquatics, antes conocido como Fédération Internationale de Natation (FINA), es una federación deportiva enfocada en las diversas disciplinas de la natación. En abril de este año, el presidente de esta organización, Husain Al Musallam, ofreció su apoyo a los nadadores interesados en representar a México en la competencia de Japón.

“Hoy por la noche salimos al Campeonato mundial en Fukuoka, Japón. Gracias World Aquatics y Fundación Telmex por financiar nuestro viaje y hacer posible”, escribió Nuria Diosdado en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, su mensaje no menciona a Conade.

Nuria Diosado agradeció el apoyo para el viaje a Japón. (Foto: Twitter / @NuriaDiosdado)

Se trata de la segunda ocasión en la que Fundación Telmex apoya a las nadadoras con financiamiento, ya que para el Mundial de Egipto también apoyaron con el traslado de las deportistas a Soma Bay.

A través de sus redes sociales, Fundación Telmex solamente le deseo buena suerte al equipo de natación mexicano: “vuelvan a brillar y que Japón se entere de lo ‘cracks’ que son en el agua”.

Por su parte, Conade no ha mencionado la competencia internacional de Japón en sus redes sociales.

A finales de mayo, las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez revelaron que acudirian a la competencia mundial de la ciudad de Fukuoka gracias al apoyo de algunos patrocinadores y ciertas empresas.

Fundación Telmex le deseo suerte a las nadadoras mexicanas. (Foto: Twitter / @fundaciontelmex)

¿Qué pasó con el apoyo de Conade a nadadoras?

A principios del pasado junio, un juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México falló a favor del amparo que presentaron las nadadoras para que Conade regresara las becas y apoyos económicos a las deportistas.

El pasado 20 de junio, las nadadoras comenzaron a recibir el pago de su beca, aunque con un adeudo de ocho meses. Sin embargo, siete días después, Conade impugnó el amparo que presentaron las deportistas en relación con su apoyo.

Ana Gabriela Guevara considera que el regresarle las becas a las nadadoras no es legalmete correcto. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“No veo cuál es la injusticia. Si no cumples los requisitos, la regla dice que no te lo puedo dar”, explicó Ana Guevara en una conversación con varios medios de comunicación.