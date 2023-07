‘Checo’ Pérez dice por qué no pudo remontar más en Gran Bretaña: ‘Me estoy volviendo sensible al auto’

“Hoy di todo lo que podía”, explicó el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez tras su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que quedó en el sexto lugar.

Este 9 de julio se llevó a cabo la décima carrera de la temporada de la Fórmula Uno en el Circuito de Silverstone, en Reino Unido, donde el mexicano arrancó desde el sitio 15 de la parrilla y remontó, pero no llegó a las primeras 3 posiciones.

El Gran Premio de Gran Bretaña se conforma por los pilotos: Max Verstappen, seguido por Lando Norrisy Lewis Hamilton. Después de la premiación, ‘Checo’ Pérez habló sobre su rendimiento este fin de semana de Fórmula Uno.

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez de Red Bull Racing en el Gran Premio de Gran Bretaña, en la pista de carreras del Circuito de Silverstone en Silverstone. (Foto: EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA).

En una conversación con varios medios de comunicación, entre ellos Fox Sports, se le preguntó al piloto mexicano sobre uno de los momentos en los que su monoplaza tuvo que ser inspeccionado durante la vuelta en la que se formó en la parrilla de salida:

“Creo que pise algunos escombros porque era el primer auto en pista y yo creo que había algo sucio porque revisamos y en ningún lugar pisé de más. Tuvimos bastante daño, creo que lo pudimos solucionar antes de la carrera”.

Este 9 de julio se llevó a cabo el Gran Premio de Inglaterra. (Reuters)

‘Checo’ Pérez tuvo complicaciones en el GP de Gran Bretaña por Ocon

El mexicano explicó los factores que perjudicaron su remontada: Esteban Ocon y el Virtual Safety Car, cuando el monoplaza Hass de Kevin Magnussen se incendió y los pilotos corrieron a los pits poco después de que él acababa de parar:

“Tuve muy buena salida, estaba por fuera de Ocon y me empujó fuera de la pista, me tuve que ir fuera. Lo complicó todo, la remontada al inicio, perdí lugares y tuve que regresar mucho más lento de lo que esperaba. Paramos tres vueltas antes del Safety Car y eso también vino a perjudicar en remontar más”.

🚨 "TUVIMOS BASTANTE DAÑO, CREO QUE LO PUDIMOS SOLUCIONAR ANTES DE LA CARRERA"



'Checo' Pérez habla de lo que pasó antes del arranque del #BritishGP 🔥



👉 "DI TODO LO QUE PODÍA... ME ESTOY VOLVIENDO MUY SENSIBLE AL AUTO" #F1xFSMX pic.twitter.com/L7YLTOKtDr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 9, 2023

‘Checo’ Pérez lleva una mala racha malas clasificaciones consecutivas: en esta ocasión, el mexicano fue eliminado de la ‘qualy 1′ por lo que tuvo que salir en uno de los lugares traseros de la parrilla:

“Hoy di todo lo que podía, lo importante va a ser solucionar esos sábados (de clasificaciones) porque el ritmo está ahí. Tenemos un gran ritmo, los domingos llega todo natural, lo que me está costando mucho es los sábados”, aseguró el mexicano, al igual que ayer, explicó que las condiciones climáticas son algo que están afectados su rendimiento.

‘Checo’ comentó que no se siente tan cómodo en su Red Bull: “Me estoy volviendo muy sensible al auto, no entendemos si es por la dirección en la que se ha actualizado el auto o simplemente, no sé, me cambia el viento y lo siento muchísimo”. Pérez agregó que se dedicará a entrenar dentro del simulador de la Fórmula Uno.