En su casa y sin su bandera ni Himno: ¿Por qué los clavadistas mexicanos no pueden competir por México?

Los clavadistas mexicanos no pueden competir con la bandera de México en torneos internacionales. El titular de Conade, Rommel Pacheco, trabaja en ello.

A pesar de que México es la primera parada en el Mundial de Clavados 2025, que se celebra del 3 al 6 de abril en Guadalajara, los clavadistas mexicanos tienen la prohibición de usar la bandera de México; Rommel Pacheco, director de Conade, no está muy feliz que digamos.

Esto porque la World Aquatics, máxima institución en deportes acuáticos en el mundo, le prohibió a los representantes mexicanos, entre ellos el medallista olímpico Osmar Olvera, llevar la bandera de México en el uniforme.

Y no solo eso, pues en caso de que gane alguno de los clavadistas orgullosamente mexicanos, tampoco pueden cantar el Himno Nacional ni llevar banderas tricolor para celebrar en el podio.

Para su mala suerte, esto ya se venía venir, pues el conflicto detrás de esta prohibición viene desde un par de años atrás, cuando Ana Guevara era directora de Conade y los problemas entre la dependencia y los clavadistas mexicanos se hacían más grandes.

Los conflictos entre la FMN y World Aquatics iniciaron en la gestión de Ana Guevara. (FOTO: Mexsport)

World Aquatics le quitó el registro a la FMN

Solo un mes después de la nueva era en la Conade con Rommel Pacheco, en noviembre de 2024, la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) expulsó a la Federación Mexicana de Natación debido a posibles actos de mala conducta y corrupción provenientes (otra vez) de Kiril Todorov, presidente de la FMN.

Esto significa que, a partir de entonces, la Federación Mexicana de Natación ‘no existe’ para World Aquatics hasta que se cree una nueva federación que cumpla con los estándares de transparencia y gobernanza exigidos por la comunidad internacional.

Para garantizar la representación de los deportistas mexicanos en instancias internacionales, la World Aquatics creó un Comité de Reconocimiento con el que tienen la oportunidad de competir, pero no a favor de su país. Por eso, en el Mundial de Clavados 2025 competirán por la World Aquatics, al igual que los clavadistas rusos.

Los clavadistas mexicanos tienen que competir con la bandera de World Aquatics. (Foto: Captura de pantalla / World Aquatics)

¿Qué pasó con la nueva Federación de Natación?

Aunque se tenía contemplada la nueva federación precisamente antes de abril, lo cierto es que Rommel Pacheco, exclavadista y titular de la Conade, todavía está trabajando en ella.

“Ya estamos trabajando de la mano con World Aquatics y con el Comité Olímpico Mexicano para que en la construcción de esta nueva federación nuestros atletas no sean afectados, pero no ha sido fácil, es uno de los temas que tenemos pendientes de arreglar”.

Los clavadistas mexicanos competirán en el mundial sin usar la bandera mexicana en el uniforme y sin entonar el himno en caso de ganar medalla. (Foto: Especial El Financiero)

Rommel Pacheco quiere que clavadistas mexicanos compitan por México

La situación que enfrenta la FMN no tiene contentos a los deportistas, aunque quizá un poco menos a Rommel Pacheco, esposo de Lylo Fa, quien ya pasó por la misma situación y no quiere que la nueva generación de clavadistas lo viva.

Recordemos que Pacheco, en su trayectoria como clavadista, participó en el Campeonato Mundial de Clavados Río 2016 obtuvo el oro, pero no vistió el uniforme nacional ni vio la bandera mexicana en el asta.

En ese entonces también había ciertos conflictos que lo llevaron a competir como atleta neutral, y no quiere que vuelva a pasar.

“Si bien recuerdan yo gano la Copa del Mundo de Clavados, nuevamente México tenía problemas con la federación internacional y no me dejaron ni cantar el himno nacional ni portar la bandera ni el uniforme y eso no lo voy a permitir otra vez”, declaró en una entrevista para ‘Burro’ Van Rankin y Memo Schutz en MVS deportes.

¿Cuál es el conflicto entre la FMN y World Aquatics?

Todo inició en septiembre de 2021, cuando un juez de control vinculó a proceso a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), por el delito de peculado tras detectado que desvió recursos millonarios del organismo deportivo a sus cuentas personales.

Kiril Todorov fue vinculado a proceso en septiembre de 2021. (FOTO: Twitter @FemexNatacion)

Una de las medidas que se tomaron fue separarlo de su cargo como presidente de la FMN, mientras la Federación Internacional de Natación (FINA) (ahora World Aquatics) resolvía la situación e implementó la designación de un Comité Estabilizador.

La entonces presidenta de Conade, Ana Guevara, se mostró en desacuerdo y dijo en más de una ocasión que, mientras no se le declare culpable, seguiría reconociendo a Todorov como presidente de la FMN. Y así fue.

En los últimos años de su gestión, Ana Gabriela Guevara tuvo un conflicto con clavadistas mexicanos y sobre todo con el equipo de natación artística gracias a que, desde enero de 2023, les retiró sus becas deportivas por no apoyar a Todorov en su proceso legal, aunque ella argumentó otras cuestiones.

Desde enero de 2023 y hasta el fin de su gestión, Ana Guevara, medallista olímpica, se negó a regresar en su totalidad las becas, complicando la relación entre deportistas acuáticos y la Conade.

Ana Guevara nunca cedió ante los deportistas acuáticos. (Foto: Mexsport/EFE)

Rommel Pacheco llega a Conade: ¿Qué pasó con la FMN?

Cuando Rommel Pacheco inició su etapa como el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), uno de los primeros temas que abordó fue la situación que enfrentaba la FMN, por lo que incluso recibió a quien seguía considerado como su presidente, Kiril Todorov.

“Buscar diálogo tanto con el presidente de la Federación de Natación como con la comisión reorganizadora, con la Federación Internacional, con el Comité Olímpico, con los deportistas, entrenadores, asociaciones y con todos para buscar la solución adecuada para que estas controversias que existen no marginen, no perjudiquen a los deportistas y al deporte”, fueron las palabras de Rommel en octubre pasado.

Sin embargo, en noviembre le quitaron el registro a la FMN a nivel internacional y ahora habrá que esperar qué pasa de cara al Mundial de Clavados 2025, que del 3 al 6 de abril se celebra en Guadalajara.