Rommel Pacheco antes de ‘clavarse’ en la política: ¿Cómo le fue en el deporte al candidato de Morena?

El político Rommel Pacheco, quien consiguió la precandidatura de Morena por la alcaldía de Mérida, participó en algunas competencias internacionales como clavadista profesional en las que se llevó algunas medallas.

A pesar de que su carrera política inició con el partido PAN, a mediados de octubre, Pacheco firmó un acuerdo con el que se enlistó en las filas de Morena.

Antes de que incursionará en la política mexicana en 2021, Rommel Pacheco, cuyo nombre completo es Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, mantuvo una carrera en el deporte profesional por alrededor de 20 años.

Rommel Pacheco será el candidato de Morena a la alcadía de Mérida, Yucatán. (Mario Jasso)

¿Cómo le iba a Rommel Pacheco como clavadista?

El interés de Rommel Pacheco por el deporte inició a finales de la década de los 90, cuando era un adolescente, participó en algunas competencias de su colegio y en 1999 la Federación Mexicana de Clavados lo reconoció por su relevancia como deportista.

En los Juegos Panamericanos de 2011, que se llevaron a cabo en Guadalajara, Jalisco, Rommel Pacheco se convirtió en el único mexicano en lograr un clavado perfecto en una competencia internacional.

Rommel Pacheco ha participado en algunos Juegos Olímpicos. (Foto: Instagram / @rommel_pacheco)

En el caso de los Juegos Olímpicos, los primeros a los que acudió Rommel Pacheco fueron los que se celebraron en Atenas, Grecia, en donde quedó en décimo lugar. También formó parte de las ediciones de Río 2016 y Tokyo 2020.

Estos son algunos de los logros que tuvo Rommel Pacheco a lo largo de su trayectoria como clavadista profesional.

Medallas de oro

Rommel Pacheco debutó profesionalmente en los Juegos Panamericanos de 2003, de los cuales salió victorioso con una medalla de oro. Se llevó el mismo reconocimiento en las ediciones de Río de Janeiro en 2007, Guadalajara en 2011 y en Toronto en 2015.

Además de los Juegos Panamericanos, Pacheco se ha llevado medallas de oro en otras competencias como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en 2018.

Medallas de plata

Además de sus logros con medallas de oro, Rommel Pacheco también recibió medallas de plata en los siguientes Campeonatos Mundiales de Natación:

Budapest en 2017

Gwangju, República de Corea, en 2019

Rommel Pacheco se convirtió en diputado en 2021. (Foto: Instagram / @rommel_pacheco)

Medallas de bronce

En el Campeonato Mundial de Natación de 2013, que se llevó a cabo en Barcelona, España, Rommel Pacheco se llevó una medalla de bronce en la categoría de trampolín sincronizado con el deportista Jahir Ocampo.

¿Por qué Rommel Pacheco dejó el deporte?

La última competencia internacional de clavados en la que participó Pacheco fue en los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020.

Dentro de aquel evento, el clavadista mexicano intentó posicionarse en el podio para llevarse alguna de las medallas; sin embargo, Pacheco no lo consiguió.

“Me hubiera encantado, de verdad, retirarme con esa medalla... pero me voy feliz”, aseguró Rommel tras haber participado en su última competencia. Asimismo, reveló que, aunque los clavados son su pasión, se encuentra satisfecho con lo que consiguió:

“Me apasionan los clavados, pero es cansado, pesado, una vida entregada al deporte. No hay desveladas, hay que tener una buena dieta, he sido bendecido, agradecido que he durado 28 años, pero ya es momento de decir adiós”.

En la actualidad, por medio de sus redes sociales, Rommel Pacheco ha presumido que continúa con una vida dedicada al deporte.