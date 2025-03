El ‘fantasma’ de Ana Guevara dejó a clavadistas sin bandera: ‘Nos puso en una situación delicada’

María José Alcalá, presidenta del COM, señala que la gestión de Ana Guevara puso en una situación complicada a los clavadistas. (Fotos: Conade / Cuartoscuro.com / @maryjosealcala).

Sin bandera y sin himno, los clavadistas mexicanos participarán en la primera fecha de la Copa del Mundo 2025 en Guadalajara (Jalisco) como atletas neutrales, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, señala a Ana Guevara por ello.

La World Aquatics Diving World Cup 2025 se celebra del 3 al 6 de abril con clavadistas olímpicos como Gaby Agúndez, Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes esta vez no participan en representación de México debido a que quedaron en el ‘fuego cruzado’ de un problema que arrastró Ana Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien además tiene carpetas de investigación pendientes.

Así que los 12 atletas nacionales no pueden ostentar la bandera de México ni cantar el Himno nacional si ganan en alguna categoría.

Osmar Olvera, medallista de París 2024, es uno de los clavadistas que compite sin bandera. (Foto: X Conade)

María José Alcalá explica por qué clavadistas mexicanos compiten como ‘neutrales’

En noviembre de 2024, la instancia internacional World Aquatics retiró el registro de la Federación Mexicana de Natación (FMN), en consecuencia, para las competencias de 2025 coloca los mexicanos como neutrales.

El conflicto comenzó debido a que World Aquatics desconoció a su extitular Kiril Todorov tras ser vinculado a proceso en 2021 por el delito de peculado y creó un Comité Estabilizador para la FMN, pero Ana Guevara se negó a reconocer dicho organismo porque no existía una sentencia de culpabilidad contra Todorov, a quien sí mantuvo su reconocimiento. Esto también trajo el conflicto de por el retiro de becas a los deportistas acuáticos.

Citada por Latinus, Alcalá detalló: “Es muy claro, no estamos engañados, la Federación Mexicana de Natación está expulsada de la World Aquatics, por lo tanto, para no quitarle los derechos a los atletas, todos aquellos que tengan algún problema con su federación tienen que participar así, sin nacionalidad”.

La exatleta olímpica agregó que la gestión de Ana Guevara es responsable: “Debemos ser muy conscientes del tema, que si estamos así es por quien estuvo ostentando el cargo de la federación (Todorov) y también porque la administración pasada de la Conade (Guevara) lo estuvo apoyando, lo cual hizo un retraso y nos ha puesto en una situación delicada”.

Los conflictos de la Federación Mexicana de Natación, desconocida por la Conade, han dejado a los atletas sin banderas (Foto: Especial / Mexsport).

Los últimos esfuerzos por darle a los clavadistas mexicanos sus banderas

Alcalá también mencionó en dicho medio que están tratando de que los atletas mexicanos compitan bajo el nombre del país: “Es para ellos sumamente importante. No hay que entrar en pánico y estamos buscando una solución antes del evento”, dijo hace unos días.

Rommel Pacheco, exclavadista y actual titular de la Conade, está en la misma sintonía: explicó a MVS Deportes que “hará todo lo posible” por resolver este tema, además de que rememoró que él ya vivió esto:

“Si bien recuerdan, yo gano la Copa del Mundo de Clavados, nuevamente México tenía problemas con la Federación Internacional y no me dejaron ni cantar el Himno Nacional ni portar la bandera ni el uniforme y eso no lo voy a permitir otra vez”.

Rommel Pacheco ganó el oro en la plataforma de trampolín de 3 metros en el Mundial de Clavados 2016. (Foto: Instagram @rommel_pacheco)

Pacheco dijo anteriormente que la creación de una nueva Federación Mexicana de Natación está en proceso, trabaja de la mano con World Aquatics para ello. Se tenía previsto que la instancia tuviera un presidente en abril, incluso buscaba que los atletas tuvieran voz y voto para elegirlo, pero el fin de la crisis no llegó a tiempo para la primera parada de la Copa del Mundo 2025.

¿Qué atletas mexicanos participan como neutrales en la Copa del Mundo 2025?

El evento de cuatro días reúne en el Centro Acuático CODE Metropolitano de Guadalajara a atletas de 23 países como China, México, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

De este país hay rostros conocidos, pero también es el debut de la nueva generación de clavados, como las Lía y Mía Cueva Lobato, quienes sueñan con ser las primeras gemelas en representar a México en unos Juegos Olímpicos.