Paola Longoria critica gestión de Ana Guevara en la Conade: ‘Esperaba más de ella’

Por fin terminó el tan criticado mandato de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura y Deporte (Conade) y aun en sus últimos momentos recibió más quejas por parte de exatletas.

Esta ocasión fue Paola Longoria quien expreso que se sentía decepcionada del trabajo que hizo la mandataria al no ser empática con los atletas.

Paola Longoria no dudó en hablar de Ana Guevara (Foto: Cuartoscuro) (FOTO: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Paola Longoria sobre Ana Guevara?

Paola Longoria se desempeñó como raquetbolista durante el mandato de Guevara, por lo que se puso de ejemplo ante las injusticias y falta de apoyo de Ana Guevara.

“No haré comentarios sobre Ana Guevara. Como atleta, esperaba más de ella, porque vivió la falta de apoyo. Ella fue deportista, y esperábamos que fuera diferente.”, señaló al término de la sesión de Congreso General.

Ana Guevara criticó y cuestionó a algunos deportistas, entre los que se encontraban Paola Longoria. La exmandataria le redujo la beca y después se la retiró, pues la acusó de tener un adeudo de 1.6 millones de pesos en comprobación de gastos.

“A lo mejor apoyo a algunos atletas, no a todos, me considero uno de ellos, tan es así que ni siquiera mi beca pude tener durante cuatro años, pero esperamos que las cosas cambien en este nuevo sexenio, llega una mujer presidenta, me siento muy contenta y orgullosa por eso”, señaló.

La Conade se niega a pagarle a la raquetbolista Paola Longoria lo que le corresponde. (Foto: Mexsport).

Paola Longoria demandó a la Conade

La raquetbolista profesional, Paola Longoria fue una de las deportistas que demandó a Ana Guevara y recibió el falló a su favor, por lo que logró recuperar su beca.

La campeona de ráquetbol pudo recibir su dinero, después de que la deportista pasó tres años sin recibir ningún tipo de estímulo que le otorgó la comisión deportiva.

“Desgraciadamente es una guerra que ya no peleo yo, sino mis abogados, y estoy muy contenta porque mi demanda se ganó, y ahorita es justamente buscar el cómo poder recibir ese dinero”, señaló Longoria en su momento.

Actualmente, Paola Longoria ha iniciado su carrera en la política, es diputada plurinomnal de Movimiento Ciudadano.

Entre los objetivos y deseos de la exraquetbolista, ha mencionado que quiera que el deporte aumente en Nuevo León