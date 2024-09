Ana Guevara habla del cambio en la Conade con Claudia Sheinbaum: ‘Todos los puestos son prestados’

Los días de Ana Guevara al mando de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) están contados, la mandataria se despide de la mejor manera para ser sustituida por el exatleta olímpico, Rommel Pacheco.

La exmedallista habló del fin de su administración, la cual tuvo algunas polémicas como la falta de becas, apoyos para la Federación Mexicana de Natación y el falso dopaje de Paola Pliego, por el cual la Conade tuvo que pagar una indemnización de 15 millones de pesos por daño moral.

“Este puesto está aprobado por seis años, en la misma tesitura como se aprobó, se debe transitar a la siguiente administración”, dijo Ana Guevara con cara seria.

El clvadista Rommel Pacheco y su esposa, Lyla Fa, fueron parte de los invitados. (Foto: Instagram @Lylocyv).

¿Qué dijo Ana Guevara del cambio en la Conade que hizo Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la medallista de plata en Juegos Olímpicos, la decisión de incluir a Rommel Pacheco en el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum debe ser respetada.

“La decisión de la presidenta electa y de quien será presidenta de país en unos días debe ser respetada como tal. Nunca de mi voz salió un ‘yo quiero’. Eso es un argumento que ustedes hicieron, de que qué pensaba y siempre la respuesta fue ‘si llega el momento, con todo gusto le daré una respuesta’.

“No llegó y debemos ser respetuosos porque todos los puestos de la administración pública y de los gobiernos, tanto federal, como municipal y estatal, son prestados, no son permanencia voluntaria. No era una decisión que estuviera en mis manos, por lo tanto, se respeta y se acompañará con el debido profesionalismo que esto amerita, porque, repito, todos los puestos son prestados y no a permanencia voluntaria”, aseguró Ana Gabriela Guevara.

Esta es la segunda ocasión en la que la aún directora de la Conade habla del cambio en la Comisión. Hace apenas una semana, Ana Guevara se despidió de la Conade. Dijo que no era “un adiós, es un hasta pronto”.

Aquel día, la directora de la Conade resaltó el trabajo que realizó durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dio la oportunidad de estar al frente de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio y París.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la delegación mexicano regresó con cinco medallas, tres de plata y dos de bronce, conseguidas por la judoka Prisca Awiti, el clavadista Osmar Olvera, el equipo femenil de tiro con arco.El boxeador Marco Verde también conquistó una medalla de plata.

¿Quién será el nuevo titular de Conade con Claudia Sheinbaum? Este es el perfil de Rommel Pacheco

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo es un exatleta y político nacido en 1986, en Mérida, Yucatán.

Su carrera académica incluye una licenciatura en Administración de Negocios y una maestría en Capital Humano. Tanto la licenciatura como el posgrado los cursó en la Universidad Anáhuac del Sur.

Rommel Pacheco destaca por ser uno de los clavadistas seleccionados mexicanos para Juegos Olímpicos bajo las enseñanzas de la entrenadora Ma Jin, quien también entrena a Osmar Olvera.

Rommel Pacheco será el encargado de la Conade en el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Foto: Instagram rommel_pacheco)

El próximo director de la Conade en el sexenio de Claudia Sheinbaum compitió como clavadista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020. En ninguna de esas justas deportivas ganó una medalla, ya que su mejor resultado fue un quinto puesto en el trampolín 3 m sincronizado.

Rommel Pacheco, casado con la influencer Lylo Fa, inició su carrera política del otro lado de Morena. En enero de 2021, Pacheco se registró como precandidato a diputado federal del tercer distrito de Yucatán por el Partido Acción Nacional (PAN) y ganó las elecciones de 2021, convirtiéndose en el primer deportista en activo con un cargo popular.

Dos años después, Rommel Pacheco emigró del PAN para integrarse a las filas de Morena, donde fue candidato a la alcaldía de Mérida en las elecciones 2024; sin embargo, perdió los comicios ante Cecilia Patrón Laviada.