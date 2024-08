¿Quién es Marco Verde, el boxeador que sueña con la medalla de oro para México en París 2024?

¡Marco Verde está a punto de hacer historia en París 2024! El boxeador originario de Mazatlán, Sinaloa ya se encuentra en la final de boxeo olímpico dentro de la categoría de 71 kilos, donde peleará por el oro para México en esta edición de Juegos Olímpicos.

El paso del deportista mexicano en los Juegos de París 2024 ha sido fructífero, pues en las tres peleas de esta edición de Juegos Olímpicos (octavos de final, cuartos y semifinales) resultan en victoria para él, quien sigue los pasos de su padre, al que le prometió traer de vuelta una presea en nombre de México.

¿Cómo le fue a Marco Verde en la semifinal de boxeo HOY?

A lo largo de tres rounds, Marco Verde peleó en semifinales contra el británico Lewis Richardson, al que le ganó por decisión divida de los jueces con un marcador 3-2 a favor del mexicano, quien mostró dominar el ring desde el primer asalto, en el que lanzó golpes contundentes.

Hacia el segundo parecía que Verde bajó el ritmo, pues su contrincante fue considerado ganador en este round. Sin embargo, Marco se recuperó Abajo 2-1 luego de dos asaltos, el oriundo del puerto de Mazatlán ganó las cinco tarjetas en el último round para firmar su pasaje a una final olímpica.

“Me dije a mí mismo que le iba a regalar una medalla a mi padre, a mi abuela y a mi entrenador”, dijo el boxeador, quien el próximo viernes 9 de agosto peleará por el oro y sumar preseas a México en el medallero de París 2024.

¡Victoria para Marco Verde! 🥊🇲🇽

El mexicano se impone con fuerza contra el boxeador de Gran Bretaña y asegura medalla en París 2024. ¡Vamos con todo, Marco! 💪✨#TodosSomosOlímpicos #Boxing pic.twitter.com/Cj69WjahJT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 6, 2024

¿Quién es Marco Verde y dónde nació?

Marco Verde Álvarez es un boxeador olímpico que actualmente tiene 22 años y es una de las figuras a seguir en París 2024 luego de que pasara este 6 de agosto a la final de boxeo en su categoría, buscando el primer oro para México desde Londres 2012.

Al igual que otros deportistas, como Prisca Awiti, ganadora de medalla de plata en París 2024, Marco Verde inició en otra disciplina diferente a la que actualmente practica, pero fue la vida quien lo llegó por el camino de los guantes de box, disciplina que ya ‘lleva en la sangre’.

La herencia del boxeo para Marco Verde: ¿Quién es su papá y qué deporte practicaba antes?

Marco Verde, a su corta edad ya es un referente dentro del boxeo mexicano, aunque no siempre fue así. Empezó su camino en el beisbol.

“Duré como siete u ocho años jugando beisbol. No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso. Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó (a ver box) y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”.