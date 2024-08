Horario de Imane Khelif en semifinales de boxeo en París 2024 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO su pelea?

La boxeadora Imane Khelif ha enfrentado más de una batalla durante los Juegos Olímpicos de París 2024: además de las dos peleas ganadas, la argelina ha recibido numerosos ataques discriminatorios fuera del ring. Pese a todo, este 6 de agosto, ella regresa al Estadio Roland-Garros en Francia para llevarse una medalla olímpica.

La presencia de Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting en los Juegos Olímpicos ha sido polémica, ya que en 2023 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) las descalificó del campeonato mundial presuntamente por no pasar un análisis de elegibilidad que hasta la fecha no ha mostrado transparencia, el cual además fue calificado como “defectuoso” por el Comité Olímpico Internacional (COI).

El COI ha reiterado varias veces que Imane Khelif cumple con todos los requisitos para estar en los Juegos Olímpicos y ha señalado al IBA (organismo excluido permanentemente de los Juegos Olímpicos) por tener fines políticos detrás de un discurso de odio que se promueve contra las dos boxeadoras.

La argelina Imane Khelif celebra su triunfo sobre la húngara Anna Hamori en su combate de cuartos de final de peso welter en los Juegos Olímpicos, el sábado 3 de agosto de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/John Locher)

Horarios de boxeo olímpico femenil en París 2024: ¿Cuándo y dónde ver la pelea Imane Khelif vs. Janjaem Suwannapheng?

Este 6 de agosto a las 14:34 horas (tiempo central de México, CST), Imane Khelif pelea en la semifinal en la categoría de 66 kilogramos contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng, se enfrentan por el pase a la final.

Imane y Janjaem ya tienen aseguradas sus preseas en París 2024, ya que en boxeo olímpico se otorgan dos bronces.

En su categoría de -57 kilos, Lin Yu-Ting también amarró una medalla al pasar a semifinales.

La actividad de los Juegos Olímpicos se puede ver en Televisa o a través de Claro Sports, (canales de YouTube, app o sitio web), también puedes seguir la cobertura informativa en El Financiero Deportes.

Fecha: 6 de agosto de 2024 (semifinal de boxeo femenino 66 kg)

Hora: 14:34 horas (CST, CDMX)

Lugar: Estadio Roland-Garros

Transmisión: aplicación, sitio web o canal de YouTube de Claro Sports.

La rival por el oro se define también este martes 6 de agosto de 2024 a las 14:50 (Chen Nien-chin vs. Liu Yang). La final en esta categoría es el viernes 9 de agosto de 2024, a las 14:51 horas (CST).

Federación Italiana de Boxeo anuncia que no aceptará dinero de los premios olímpicos por parte de IBA, la cual ofreció premiar a Angela Carini como campeona tras derrota de Imane Khelif. (Fotos: AP / EFE).

¿Contra quién ha peleado Imane Khelif en París 2024?

La primera rival de Imane fue la italiana Angela Carini, quien se rindió tras 46 segundos y dos golpes en el ring, luego se retiró entre lágrimas, se negó darle la mano a su rival y declaró a la prensa:

“Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir, no quería, no podía terminar la pelea... Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor. No soy nadie para juzgar o tomar una decisión. Si esta mujer está aquí, por algo será”.

Posteriormente, Carini dijo estar arrepentida y ofreció disculpas públicas a Khelif, también mencionó que ella fue la que ya no quiso seguir peleando.

Así que Imane luego enfrentó a la húngara Lucca Anna Hamori en cuartos de final: la argelina se impuso por decisión unánime (5-0), bajó emocionada y llorando las escaleras del cuadrilátero tras su victoria.

“Fue una pelea dura, pero creo que fue una buena pelea, estoy muy orgullosa de mí misma y agradecida de estar aquí”, manifestó Hamori.

La boxeadora italiana Angela Carini llora tras retirarse en la categoría 66kg ante la argelina Imane Khelif en París 2024. (EFE)

¿Qué dijo Imane Khelif?

Figuras públicas y demás usuarios han promovido ataques contra Imane Khelif, basados en los cuestionamientos infundados a su género, como el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump o la escritora J.K. Rowling, y otros que falsamente aseveraban que era un hombre o una persona trans.

Al respecto, la argelina envió un mensaje el domingo por la noche en SNTV: “Envío un mensaje a todas las personas en el mundo a respetar los principios olímpicos y la Carta Olímpica, para que se abstengan de acosar a todos los atletas, porque esto tiene efectos, grandes efectos. Puede destruir personas, puede matar pensamientos de la gente, espíritu y mente. Puede dividir personas. Y debido a eso, les pido que se abstengan de hostigar”.

Khelif dejó en claro de manera repetida que no permitirá que las acusaciones o rumores la desvíen de su intento de conquistar la primera medalla de oro para Argelia en el boxeo olímpico femenino: “No me interesa la opinión de los demás. Vine aquí por una medalla, y para competir por una medalla. Ciertamente competiré para mejorar y ser mejor, y Dios mediante, mejoraré, como cualquier otro atleta”.

