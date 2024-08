No, gracias: Ofrecen premio de ‘campeona’ a Ángela Carini tras derrota vs. Imane Khelif; Italia lo rechaza

La Federación Italiana de Boxeo dijo que no aceptaría ningún premio en efectivo de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), cuyo presidente Umar Kremlev ofreció recompensar económicamente “como una campeona olímpica” a la italiana Angela Carini.

El pasado 1 de agosto, la boxeadora de Italia abandonó entre lágrimas su primera pelea con la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Khelif y otra boxeadora, la taiwanesa Lin Yu-ting, fueron admitidas en los Juegos Olímpicos tras haber sido excluidas por la IBA de los Mundiales 2022 y 2023 por no haber superado un supuesto test de género que no ha mostrado transparencia a la fecha y el cual ha sido desestimado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Así que la IBA decidió dar 50 mil dólares a Ángela Carini, 25 mil dólares a la federación de Italia y 25 mil dólares a su entrenador.

Sin embargo, la Federación Italiana de Boxeo emitió un comunicado el sábado donde “niega lo que se ha informado por algunos medios sobre la hipótesis de aceptar cualquier tipo de premio en efectivo”, pero no dijo si Carini o su entrenador planeaban aceptar el dinero.

La Federación Italiana de Boxeo no es miembro de la IBA, como tampoco lo es ninguna de las federaciones occidentales de boxeo amateur más destacadas.

Imane Khelif, de Argelia, después de vencer a la italiana Angela Carini en su combate de peso ligero femenino de los Juegos Olímpicos, el jueves 1 de agosto de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/John Locher) (John Locher/AP)

¿Qué pasó con la Asociación Internacional de Boxeo?

Aproximadamente, tres docenas de federaciones han abandonado la IBA en los últimos dos años para formar la World Boxing, nuevo organismo rector que espera ocupar el lugar de la IBA en el próximo ciclo olímpico.

Kremlev ha lanzado una serie de críticas incendiarias al Comité Olímpico Internacional, que suspendió el reconocimiento olímpico de su organización antes de los Juegos de Tokio.

El organismo rector, el cual tiene una enorme influencia de Rusia, recibió un castigo sin precedentes al ser excluido permanentemente de los Juegos Olímpicos el año pasado y no ha organizado un torneo olímpico de boxeo desde los juegos de Río de Janeiro en 2016.

La boxeadora italiana Angela Carini llora tras retirarse en la categoría 66kg ante la argelina Imane Khelif en París 2024. (EFE)

La IBA afirma que Khelif no pasó una prueba de identidad de género no especificada el año pasado en su campeonato mundial, y ha provocado un alboroto por la presencia de Khelif y Lin Yu-ting, de Taiwán, en el torneo olímpico de boxeo femenino.

El COI ha dicho en repetidas ocasiones que Khelif y Lin cumplen con los requisitos de elegibilidad olímpica. Ambas boxeadoras compitieron en torneos de la IBA durante años, antes de su abrupta descalificación el año pasado en Nueva Delhi.

¿Qué pasó con la boxeadora italiana en los Juegos Olímpicos?

La polémica estalló el jueves después de que la primera rival de Khelif (Carini) se retiró entre lágrimas tras solo 46 segundos de combate, en los que recibió varios fuertes golpes en el rostro. La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero la italiana, dolida, evitó el saludo.

“No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir”, declaró la italiana, “hoy he sentido demasiado dolor”.

Las imágenes de la pelea se extendieron rápidamente por las redes sociales con un discurso discriminatorio contra Imane.

Thomas Bach condenó la serie de comentarios negativos que han recibido las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-Ting en los últimos días. (Fotoarte: El Financiero) (AP)

Comentaron el tema figuras del deporte, como Martina Navratilova, y de la política, desde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al expresidente estadounidense Donald Trump, criticando la autorización del Comité Olímpico Internacional (COI) a la participación de Khelif.

En un comunicado publicado el viernes, el presidente de la IBA, el ruso Umar Kremlev, aportó su apoyo a Carini: “Solo los atletas elegibles deberían participar por razones de seguridad. No comprendo por qué se mata el boxeo femenino”.

No obstante, Carini reiteró que ella no tenía nada en contra de la argelina y se disculpó por no darle la mano: “Lo siento por ella también, terminamos en un ‘boom’ mediático. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces. Si está chica está aquí debe haber una razón”.

¿Qué ha pasado con Imane Khelif? Asegura medalla en París 2024

Luego de la derrota a Carini, Imane Khelif venció en cuartos de final a la húngara Anna Luca Hamori en una victoria por puntos.

La argelina de 25 años, que ya participó hace tres años en los Juegos de Tokio, pelea en semifinales contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng este martes 6 de agosto a las 14:34 (hora centro de México).