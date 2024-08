Uziel Muñoz, el atleta que llegó a París 2024 motivado por su hermano que murió: ‘Se lo prometí’

París 2024 fue complicado para algunos atletas mexicanos como Uziel Muñoz, que no conquistó una medalla en la prueba de lanzamiento de bala. Sin embargo, la delegación mexicana que participa en los Juegos Olímpicos ha tenido una actuación sobresaliente a lo largo de la primera semana de competencias.

Primero fue la medalla de bronce en tiro con arco femenil, luego vinieron las dos melladas de plata para México en judo, con Prisca Awiti, y en clavados sincronizados, con la joya mexicana Osmar Olvera y Juan Celaya.

Además, este sábado 3 de agosto, el boxeador Marco Verde ‘amarró’ otra medalla para México, al asegurar el bronce, a falta del combate por la presea dorada.

Los deportistas mexicanos están compitiendo al máximo nivel, pero ¿qué los motivó para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024? Aquí te contamos la historia de Uziel Muñoz.

Uziel Muñoz clasificó a la final de lanzamiento de bala en París 2024 y terminó en octavo lugar. (Foto: Mexsport/Cortesía COM)

‘Los buenos deportistas no toman ni fuman’, la frase que motivó a Uziel Muñoz

El mexicano especialista en lanzamiento de bala contó que el principal ‘motor’ que lo llevó a París 2024 fue su hermano, Mateo, quien falleció a los seis años.

Previo a la muerte de su hermano, Uziel Muñoz estaba en una fiesta, consumiendo alcohol y fumando.

“Mi hermano me vio tomar y fumar y se acercó y me dijo ‘tú no eres buen deportista, porque los buenos deportistas no toman ni fuman’”, recordó el mexicano que quedó entre los ocho mejores del mundo en lanzamiento de bala.

El reclamo de su hermano Matías caló hondo en Uziel Muñoz, quien respondió: “sí soy buen deportista”, al tiempo que tiro su cigarro y la cerveza.

“Por cuestiones personales fallece mi hermano y el día del accidente yo le prometí que iba a estar en los Juegos Olímpicos para demostrarle que sí soy un buen deportista, y pues lo hice”, recordó con una sonrisa Muñoz, originario de Chihuahua.

La inspiración de Uziel Muñoz para competir en los Juegos Olímpicos fue su hermano. (Adrian Macias/Mexsport / Adrian Macias)

París 2024: ¿Cómo le fue a Uziel Muñoz en la final de lanzamiento de bala?

Uziel Muñoz participó este sábado 3 de agosto en la competencia de lanzamiento de bala, donde logró colocarse entre los ocho mejores del mundo.

A lo largo de los seis lanzamientos que hizo Uziel, fue sancionado un par de ocasiones al colocar su pie sobre la plataforma colocada para que no sobrepase la distancia reglamentada en el deporte, por lo cual invalidaron esas participaciones.

En los cuatro lanzamientos restantes de Uziel Muñoz en París 2024, la máxima distancia que alcanzó fue de 20.88 metros en su segundo intento. Estos fueron los registros del atleta mexicano:

Primer lanzamiento: 20.68 metros.

Segundo lanzamiento: 20.88 metros.

Tercer lanzamiento: 20.80 metros.

Cuarto lanzamiento: INVÁLIDO.

Quinto lanzamiento: 20.29 metros.

Sexto lanzamiento: INVÁLIDO.

El resultado mejora la posición del oriundo de Chihuahua. Previo a los Juegos Olímpicos de París 2024, Uziel Muñoz estaba clasificado entre los 20 mejores del ranking mundial.

La mejor marca de Uziel Muñoz en la final de lanzamiento de bala masculina de París 2024, su mejor marca fue de 20.88 metros. (Adrian Macias/Mexsport / Adrian Macias)

Resultados en la final de lanzamiento de bala: ¿Quiénes ganaron medalla en París 2024?

El estadounidense Ryan Crouser, considerado como el mejor en lanzamiento de bala previo a esta edición de Juegos Olímpicos, confirmó su status como estrella de esta disciplina y se llevó la medalla de oro. Su mejor lanzamiento recorrió una distancia de 22.90 metros.

La medalla de plata fue para Joe Kovacs, también de Estados Unidos, que tuvo un lanzamiento de 22.15 metros.

El bronce lo conquistó Rajindra Campbell, de Jamaica, con una marca de 22.15 metros.