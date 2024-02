Nueva adicción: ¿Qué son las bolsas de nicotina y por qué son tan populares en las oficinas?

Siempre que Mark Moran, director ejecutivo de la firma de relaciones con inversionistas Equity Animal, está a punto de realizar una tarea aburrida, tiene un ritual. Se mete una bolsa de nicotina Zyn en la boca.

Luego su concentración se agudiza, al menos por un tiempo. “¿Soy adicto a eso? Absolutamente”, dijo. “Pero es algo que disfruto mucho”.

Zyn, una pequeña bolsa de nicotina que cabe debajo del labio, se ha convertido en la última droga para mejorar el rendimiento en ciertos rincones del mundo empresarial.

Al igual que Adderall y la cafeína antes, las bolsas de nicotina contienen un estimulante altamente adictivo. Los productos han provocado preocupaciones de salud pública, incluso cuando han inspirado una ferviente devoción entre algunos trabajadores en industrias exigentes como las finanzas y la tecnología.

“Se ha vuelto casi omnipresente entre las empresas junior en la industria financiera”, dijo Moran . “Trabajas muchas horas y estás aburrido. Es lo suficientemente discreto como para poder tener un Zyn en una reunión con un cliente. Podrías estar hablando con un socio. Es culturalmente aceptado en las finanzas”.

Las bolsas de nicotina están teniendo un momento. Philip Morris International vendió 105,4 millones de latas de Zyn en Estados Unidos en el tercer trimestre (un aumento del 66 por cierto) lo que impulsó sus perspectivas de ganancias para el año. En las cuatro semanas que terminaron el 13 de enero, las ventas de Zyn aumentaron un 87 por ciento, según un informe de TD Cowen.

Mientras tanto, en las dos primeras semanas de enero, las ventas estadounidenses de tabaco sin humo y productos con nicotina aumentaron un 12 por ciento, mientras que las ventas de cigarrillos se redujeron un 10 por ciento. La tendencia es aún más dramática en Suecia. Y en las redes sociales han proliferado hashtags como #Zynbabwe, #Zynladen y #Zynaccino.

Los fabricantes de Zyn y productos similares dicen que pretenden ser un sustituto de la nicotina, dirigido a personas que quieren dejar de consumir tabaco. Pero su gran popularidad ha hecho saltar las alarmas. En un comunicado, Philip Morris dijo: “Nuestros productos no son para quienes aún no usan productos de nicotina, y nunca para personas menores de la edad legal de compra”. Ese posicionamiento no ha disuadido a los llamados #Zynfluencers, entusiastas como Moran e incluso Tucker Carlson , que adoptan el producto por otras razones.

¿Quiénes usan bolsas de nicotina en EU?

En Silicon Valley, Zyn y productos similares han atraído a un grupo demográfico tecnológico que desde hace mucho tiempo ha tenido interés en los potenciadores del rendimiento o nootrópicos. El inversionista multimillonario Peter Thiel le dijo a un periodista en noviembre que sospecha que la nicotina es un “fármaco nootrópico realmente bueno que eleva el coeficiente intelectual 10 puntos” y dijo que estaba considerando usar parches.

Andrew Huberman, profesor asociado de Stanford y presentador de un popular podcast sobre ciencia y salud, ha reflexionado que la nicotina mejora las capacidades cognitivas. También advirtió sobre los riesgos, especialmente para los jóvenes. Su podcast, popular entre el grupo tecnológico de optimización de la salud, tiene casi 5 millones de suscriptores en YouTube y ha recibido a líderes tecnológicos como el capitalista de riesgo Marc Andreessen.

En las redes sociales centradas en la tecnología y las finanzas, se han extendido las referencias a la nicotina. La cuenta de memes de Instagram @prayingforexits, centrada en el capital de riesgo, reflexionó que, si bien la persona promedio estaba hecha de un 72 por ciento de agua, un “fundador de tecnología dura de California” estaba compuesto de “15 por ciento Zyn/Lucy”. Un empresario de la costa este bromeó en X , antes Twitter, diciendo que la nicotina había impulsado un gran repunte de las acciones tecnológicas: “La divergencia alcista de la tecnología comenzó justo cuando las ventas de zyn se dispararon”.

La empresa de reemplazo de comidas Soylent, cofundada hace aproximadamente una década por David Renteln, fue alguna vez el modelo del bio-hacking en el mundo tecnológico.

La nicotina como ‘mina de oro’

Ahora, Renteln es la directora ejecutiva de Lucy Goods, una empresa que fabrica chicles y bolsas de nicotina. Dijo que muchos usuarios de bolsas de nicotina han vapeado o fumado anteriormente. “Al menos anecdóticamente, las personas que conozco que consumen Zyn entre ese grupo de oficinistas usaban anteriormente una forma diferente de tabaco”, dijo.

Al igual que sus competidores, Lucy está destinada a ser una terapia para dejar de fumar, no una droga para el rendimiento. Esa distinción es importante, afirmó Samy Hamdouche, cofundador de la empresa. “En lo que respecta a los nootrópicos y las personas que utilizan exclusivamente nicotina para obtener beneficios cognitivos, nuestra opinión es que se trata de un nicho de mercado”, dijo.

Recientemente, la proliferación de productos de nicotina ha avivado la controversia, particularmente porque estos productos, como antes los vaporizadores y los cigarrillos, pueden atraer a los menores. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, pidió la semana pasada que se tomen medidas federales para acabar con Zyn y otras marcas en Estados Unidos. “Hoy, les estoy dando una advertencia a los padres, porque estas bolsas de nicotina parecen fijar su mirada en niños pequeños, adolescentes e incluso menores, y luego usan las redes sociales para engancharlos”, dijo.

Philip Morris dijo en un comunicado: “Nuestro marketing está dirigido a adultos mayores de 21 años que ya usan productos de nicotina y merecen mejores alternativas a los cigarrillos y libres de humo”.

Los riesgos de la adicción a la nicotina (especialmente a través del tabaco) son bien conocidos y, a menudo, devastadores. Al mismo tiempo, los investigadores se han sentido atraídos por los beneficios potenciales de la nicotina para la cognición durante décadas.

En 1992, un estudio publicado en una revista de neuropsicofarmacología decía que “la nicotina mejora la atención en una amplia variedad de tareas” y “mejora la memoria inmediata y a largo plazo” en voluntarios sanos.

Otro estudio de 2020 encontró que los no fumadores sanos que tomaron pequeñas dosis de nicotina obtuvieron mejores resultados en una evaluación, en comparación con los grupos que tomaron dosis más grandes y los grupos de fumadores empedernidos, lo que llevó a los autores a escribir que “pequeñas dosis de nicotina pueden tener una función activadora”, eso conduce a una mejor cognición”.

Anthony Fecarotta, fundador de Linehaul.ai, que aplica inteligencia artificial a la logística de carga, dijo que ve Zyn utilizado en una variedad de oficinas. Las bolsas de nicotina están “trascendiendo industrias y grupos sociales”, dijo Fecarotta. (Además de los fundadores de tecnología, los corredores de transporte también han contratado a Zyn, según la publicación comercial de la cadena de suministro Freight Waves ).

Fecarotta utiliza las bolsas de Zyn como alternativa al tabaco de mascar, algo que empezó a hacer a principios de su edad adulta. “Soy una de las muchas personas que han perdido la batalla contra la nicotina”, dijo Fecarotta. Pero le preocupa que algunas personas estén empezando a usar bolsas de Zyn u otros productos de nicotina sin haber considerado nunca la sustancia antes.

“La nicotina no es como probar un suplemento. No se puede simplemente detenerlo”, dijo Fecarotta. “Es la idea más absurda que he escuchado en mucho tiempo en la discusión sobre nootrópicos. … Estás jugando con fuego si haces eso. Será mejor que tengas una fuerza de voluntad férrea”.