Termina el sueño: ‘Checo’ Pérez pierde oportunidad de ser campeón de F1 2024 tras GP de Singapur

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, subcampeón del mundo en 2023, finalizó décimo el Gran Premio de Singapur 2024, solo sumó un punto en el circuito urbano de Marina Bay, con lo cual se despide de la pelea por el campeonato de pilotos de Fórmula 1 esta temporada.

El piloto tapatío de Red Bull no ha pisado el podio desde el GP de China y ha tenido problemas para sumar puntos, como en Azerbaiyán, cuando un choque con Carlos Sainz (Ferrari) causó su abandono. La desventaja respecto a Max Verstappen se ha ido haciendo cada vez más amplia hasta ser insuperable.

‘Checo’ tiene actualmente 144 puntos y es 8° en el mundial, estamos a solo seis carreras (y tres sprint) de terminar la temporada, con lo cual el máximo que podría sumar sería de 324; mientras que Verstappen tiene 331 y Lando Norris, 279. Así que el mexicano queda oficialmente fuera de la pelea por el título.

En tanto, las ‘reglas Papaya’ parecen ahora estar del lado de Lando Norris (McLaren), quien está respirando en la nuca de Verstappen, a solo 52 puntos. El tricampeón neerlandés no gana en la Fórmula 1 desde su triunfo en España e insiste en que algo anda mal con el auto de Red Bull.

McLaren está al frente del mundial de constructores, a 41 puntos de Red Bull; Norris ganó en Singapur con 21 segundos de ventaja sobre Verstappen.

La escudería de Oscar Piastri y Lando Norris ha demostrado que tienen el monoplaza dominante de la temporada, ha sido señalado por pilotos como ‘Checo’ y Charles Leclerc por usar un alerón trasero ilegal.

Los problemas de Red Bull: ¿Qué pasa con ‘Checo Pérez y Max Verstappen?

Pérez inició con el ‘pie derecho’ la temporada, con cuatro podios en las primeras cinco fechas, pero los problemas se hicieron evidentes después de Emilia Romagna.

Max Verstappen también se ha quejado del RB20 en las últimas carreras, lo cual se ha reflejado en la ausencia de victorias.

“Algunos de los ingenieros después de Monza vinieron a mí y se disculparon, porque ahora es mucho más claro de los problemas que yo estaba hablando”, explicó Pérez hace unos días, en declaraciones recuperadas por Motorsport.

“Pero también, para ser justos, siempre he tenido todo el apoyo de todos los ingenieros. También se especulaba sobre ello y, la gente hablaba, que el problema era que no me centraba lo suficiente en mis carreras o en otras cosas, pero al final, estoy contento de haber descubierto el problema y de poder centrarnos en él y mejorarlo”, añadió.

Según Pérez, el auto ha sido muy incómodo, en especial en las curvas; en Singapur se quejó de la tracción y de que “brincaba mucho”.

Resultados de ‘Checo’ en la F1 2024

Gran Premio de Singapur 2024: ¿Cómo va el mundial de pilotos?

Max Verstappen (Red Bull): 331 puntos Lando Norris (McLaren): 279 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 245 puntos Oscar Piastri (McLaren): 237 puntos Carlos Sainz (Ferrari): 190 puntos Lewis Hamilton (Mercedes): 174 puntos George Russell (Mercedes): 155 puntos Sergio Pérez (Red Bull): 144 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos Nico Hülkenberg (Haas): 24 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos Yuki Tsunoda (RB): 22 puntos Alexander Albon (Williams): 12 puntos Daniel Ricciardo (RB): 12 puntos Pierre Gasly (Alpine): 8 puntos Oliver Bearman (Ferrari): 7 puntos Kevin Magnussen (Haas): 6 puntos Esteban Ocon (Alpine): 5 puntos Franco Colapinto (Williams): 4 puntos Guanyu Zhou (Sauber): 0 puntos Logan Sargeant (Williams): 0 puntos Valtterti Bottas (Sauber): 0 puntos

¿Cómo va el mundial de constructores de F1 2024?