La extraña ‘amistad’ de Max Verstappen y Lando Norris: De bromear con trofeos rotos a ‘perderse respeto’

¿Guerra de ‘titanes’? Los resultados de las carreras de la temporada de Fórmula 1 2024 han mostrado que Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) pueden considerarse de los pilotos más dominantes de la parrilla de pilotos F1 en este momento y se han mostrado simpatía en algunas ocasiones, pero también una rivalidad muy agresiva que se manifestó en el Gran Premio de Austria 2024.

Este domingo fue un desastre en casa para Red Bull: Verstappen tuvo un toque con Norris y finalizó quinto; el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue séptimo, otra vez lejos del podio, el cual se lo llevó George Russell (Mercedes), seguido de Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari).

¿Qué pasó entre Lando Norris y Max Verstappen en el GP de Austria?

Como había pasado en las últimas carreras, el británico de McLaren le iba ‘pisando los talones’ a Verstappen por la victoria, pero hacia la recta final tuvieron un toque que los dejó a los dos fuera del podio: Norris abandonó y ‘Mad Max’ fue quinto tras un pinchazo, una penalización de 10 segundos y 2 puntos en su superlicencia.

¡SE LE PINCHA EL NEUMÁTICO A VERSTAPPEN!

¡¿QUÉ ESTÁ PASAAANDOOO?! 😱😱😱



Tremendo giro que dio la carrera. Norris y Max tienen daños en el auto, pero los dos pilotos siguen peleando con todo.



‘Eso es ridículo’: Max Verstappen sobre penalización

El neerlandés fue sancionado tras no dejarle espacio a Norris en la curva dos del circuito de Red Bull Ring, con lo que la parte trasera del McLaren chocó con el neumático trasero izquierdo del Red Bull. “Eso es ridículo”, dijo al enterarse de los 10 segundos.

“Parecía que (Norris) estaba tratando de causar algo en la curva tres”, expresó Christian Horner, director del equipo Red Bull, a Sirius XM.

En la ronda de medios, le preguntaron a ‘Mad Max’ si le hubiera dejado espacio al McLaren, él contestó: “También podría quedarme en casa; estoy aquí para ganar, no para acabar P2″ y también insistió en Sky Sports que no se movió en la frenada:

“Todo el mundo puede tener su propia opinión, pero yo soy el que conduce. Tengo el control. Por supuesto, desde fuera es fácil juzgar y comentar, pero da igual, es lo que hay”.

El piloto holandés de Red Bull Racing Max Verstappen lidera delante del piloto británico de McLaren Lando Norris durante el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno, en Spielberg, Austria, el 30 de junio de 2024. (Foto: EFE). (MARTIN DIVISEK/EFE)

‘Le perderé mucho respeto’: Norris sobre Max Verstappen

En tanto, Lando Norris también se le fue a la ‘yugular’ al neerlandés, y criticó que el tricampeón no tuviera “más respeto” en la lucha por la primera plaza:

“No me dio nada de espacio. Ha ido contra mí... fue descuidado y no tenía por qué hacerlo... Verstappen no podía aceptar perder una sola carrera y nos ha sacado a los dos de la carrera. Hubiera sido más fácil provocar un accidente”.

“Estoy decepcionado, nada más que eso, honestamente. Ha sido una buena carrera. Esperaba probablemente una batalla justa, una fuerte batalla justa. Pero yo no diría que eso es lo que fue al final”, dijo el inglés a Sky Sports.

Norris fue cuestionado si el incidente con Verstappen afectaba su amistad: “No lo sé. Depende de lo que diga. Si dice que no hizo nada malo, entonces le perderé mucho respeto... Si admite que fue un poco estúpido y que chocó conmigo y fue imprudente, le tendré un poco más de respeto. Intentaba ser justo por mi parte”, destacó el piloto inglés en declaraciones a Daily Mail y Sky Sports.

Al respecto, ‘Mad Max’ respondió: “Tengo que volver a mirar cómo o por qué nos tocamos. Por supuesto, hablaremos de ello. Es simplemente desafortunado que sucediera”.

Lando Norris sonó como el reemplazo de 'Checo' Pérez en Red Bull. (ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE)

¿Cómo ha sido la relación de Lando Norris con Max Verstappen?

Lando Norris, rival de ‘Checo’ Pérez y su crítico frecuente, ha sido visto en más de una ocasión al lado de Verstappen mientras bromean en el paddock, incluso ‘Mad Max’ se tomó con gracia cuando el piloto de McLaren rompió su trofeo en Gran Premio de Hungría 2023.

Además, ambos han sido vistos con un amigo en común: el DJ holandés Martin Garrix. Su relación era tan cercana que Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, llegó a sugerir que Norris tomaría el asiento de ‘Checo’: “Es, con diferencia, el más fuerte de los jóvenes pilotos. También sería el más adecuado para Red Bull por su carácter juvenil”.

Max Verstappen se da cuenta de que Lando Norris rompió su trofeo.

‘Norris es mi mejor amigo en la parrilla’: Verstappen

Sin embargo, puede que la amistad no sea tan fuerte. Según Daily Mail, en 2023 Verstappen dijo que tenía una muy buena amistad con Norris:

“Me llevo muy bien con Lando porque es él mismo y normal. Es mi mejor amigo en la parrilla. Le encanta lo que hace. Hace años, en los karts, me di cuenta de que era muy rápido, aunque nunca nos enfrentamos. Como piloto, todo le salía de forma natural”.

Lando Norris ha hecho varios comentarios en los que critica a Sergio Pérez. (Foto: Especial / EFE).

‘Verstappen no es mi mejor amigo y no vuelvas a decir eso’: Norris

Meses más tarde, el británico respondió a un periodista sobre dichas declaraciones: “Él (Max) no es mi BBF (mejor amigo para siempre) y no vuelvas a decir eso nunca más. Nos respetamos y nos llevamos bien, somos como amigos fuera de la pista, pero eso es todo. Nos respetamos mucho”.

A inicios de la temporada, durante el fin de semana del Gran Premio de China 2024, Lando comentó que Verstappen no cometía errores y eso hacía a la F1 aburrida:

“Las únicas carreras emocionantes han sido en las que no ha estado Max. Si ves que el mismo piloto gana siempre sin luchar, entonces por supuesto que empieza a ser aburrido y eso es obvio. Tienes a uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, en uno de los coches más dominantes y es una combinación mortal. Si Max no estuviera ahí y tuvieras dos Pérez, no sería el caso”.