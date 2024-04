‘Senna’, serie de la leyenda de F1 Ayrton Senna: Estreno, tráiler, reparto, dónde ver y más

En marco del trigésimo aniversario luctuoso de Ayrton Senna, Netflix publicó en sus redes sociales el primer avance de una miniserie, protagonizada por el actor Gabriel Leone, que contará la vida del piloto de la F1.

El Gran Premio de San Marino de 1994 es una competencia que los aficionados de la Fórmula Uno recuerdan con tristeza por la muerte de Ayrton Senna da Silva, quien momentos antes de correr había dicho que tenía un mal presentimiento.

“Ayrton me llamó por teléfono. Tenía un mal presentimiento y me dijo que no quería disputar la carrera”, comentó Adriana Galisteu, novia del piloto brasileño en aquel entonces.

El fallecimiento de Senna se sumó a la pérdida de otro piloto: Roland Ratzenberger, quien murió un día antes en una de las curvas del Gran Premio de San Marino.

Ayrton Senna y Roland Ratzenberger fallecieron en el Gran Premio de San Marino en 1994. (Especial: El Financiero / EFE)

¿De qué se trata la serie de Ayrton Senna en Netflix?

En el avance que publicó Netflix, se puede apreciar a Gabriel Leone caracterizado como Ayrton subiendo a su monoplaza y recordando algunos momentos cruciales de la vida del piloto.

Aunque Netflix no dio más detalles al respecto, en 2022 publicó un comunicado en el que, además de revelar parte del elenco, se menciona que la familia del piloto fallecido estuvo involucrada en la producción de la serie.

“La miniserie de Netflix relatará por primera vez las aventuras y triunfos del hombre que se convirtió en un ídolo nacional brasileño... producida por Gullane, cuenta con la participación activa de la familia del piloto”, se puede leer en el comunicado.

El cineasta Vicente Amorim, conocido por dirigir proyectos como El camino de las nubes (2003), ejerce las labores de ‘showrunner’ y codirige la serie en conjunto con Julia Rezende.

“Es una responsabilidad tremenda y también un gran honor poder representar a un icono que inspiró a tantísima gente a lo largo de su vida... es uno de los grandes papeles de mi carrera”, compartió Gabriel Leone sobre la serie.

Reparto de ‘Senna’, serie de Netflix sobre Ayrton Senna

De acuerdo con IMDb, este es el listado de actores que participan en la nueva producción de Netflix sobre la Fórmula Uno:

Gabriel Leone: Interpreta a Ayrton Senna.

Matt Mella es Alain Prost, piloto originario de Francia que era la competencia directa de Senna.

Johannes Heinrichs es el piloto Niki Lauda.

Joe Hurst es Keith Sutton.

Steven Mackintosh actúa del ingeniero Frank Williams.

Kaya Scodelario interpreta a Laura, una periodista ficticia.

¿En dónde ver ‘Senna’?

La serie es una producción exclusiva de Netflix, por lo que solo se podrá ver en su plataforma, cuyos precios mensuales son los siguientes:

Estándar con anuncios: 99 pesos

Estándar: 219 pesos

Premium: 299 pesos

¿Cuándo se estrena la serie de Senna en Netflix?

La serie de Ayrton Senna aún no tiene una fecha de estreno confirmada, el avance que publicó Netflix solamente menciona que llegará en algún punto de 2024. Al ser una producción limitada, se espera que tenga entre 6 y 8 capítulos.

Usualmente, las producciones de Netflix estrenan todos sus capítulos al mismo tiempo, pero no han confirmado cuál será el formato de la miniserie.